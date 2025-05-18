Bursa Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Kültür İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla düzenlenen “O Ses Benim” yarışması, ilçedeki genç yetenekleri sahneye taşıdı.BURSA (İGFA) - Toplamda 25 başvurunun alındığı yarışmada, yapılan ön eleme süreci sonunda 14 finalist sahneye çıkmaya hak kazandı. Finale kalan gençler, seslendirdikleri eserlerle jüri ve izleyicilerin beğenisini kazandı. Etkinlikte özel birey bir yarışmacının sahne performansı ise salonda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu ve izleyicilerden uzun süre alkış aldı.

Finalde yarışmacılar, yüzde 70 jüri değerlendirmesi ve yüzde 30 seyirci oylaması esas alınarak puanlandı. Seyirciler, salonda yer alan karekod sistemi üzerinden canlı olarak oy kullandı.

Yarışmanın jüri koltuğunda müzik alanında deneyimli beş isim yer aldı. Jüriyeler Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürü Yaşar Kemal Alim, Orkestra Şube Müdür Yardımcısı Oğuz İmrak, Mustafakemalpaşa Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Şefi Atakan Aydoğdu, Halk Eğitim Merkezi Müzik Öğretmeni Serdar Akgün ve Mustafakemalpaşa Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Şefi Özgür Mutlu profesyonel destek sağladı.

Yarışmacılar ses, yorum gücü, sahne duruşu ve genel performans gibi kriterler doğrultusunda değerlendirildi.

Jüri değerlendirmesi sonucunda yarışmada dereceye giren isimler: 1.Taha Yılmaz 2.Beren Naz Demirkol 3.Muhammed Ensar Çobanoğlu 4.Görkem Karabulut 5. Elif Demir oldu.

Final programının ardından dereceye giren yarışmacılara ödüller takdim edildi. Fa Diyez Müzik Destan Demir, Armoni İletişim Metin Pehlivan ve Stil Ayakkabı Samet Ay katkılarıyla yarışmacılara çeşitli armağanlar sunuldu. Bu değerli destekler, gençlerin motivasyonuna ve yarışmanın anlamına büyük katkı sağladı.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, ‘’19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı, gençlerimizin yeteneklerini özgürce sergileyebildiği böylesine anlamlı bir etkinlikle taçlandırmak bizim için büyük bir gurur. ‘O Ses Benim’ yarışması sadece bir sahne değil; gençlerimizin kendini ifade edebildiği, hayallerine bir adım daha yaklaştığı özel bir platform oldu. Bu yıl ilkini düzenlediğimiz bu platform, önümüzdeki yıllarda da büyüyerek devam edecek. ‘O Ses Benim’ yarışması; ikinci ve üçüncü organizasyonlarıyla daha geniş kitlelere ulaşacak, daha fazla gencimize ilham verecek. Şimdiden tüm gençlerimizi, seneye yapılacak yarışma için hazırlanmaya davet ediyorum.’’ İfadelerini kullandı.