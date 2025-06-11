Ordu Büyükşehir Belediyesi Yelken ve Kano Kulübü sporcuları yeni sezon antrenmanlarına başladılar.ORDU (İGFA) - Ordu Altınordu İlçesi’nde gerçekleştirilen antrenmanlara vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Civil ırmağı ve sahil şeridinde yapılan antrenmanlarda kanocuların ortaya koydukları görsel şölen izleyenlerden tam not aldı.

KARADENİZ KANOLARLA RENKLENDİ

Ordu Büyükşehir Belediyesi Yelken ve Kano Kulübü sporcuları yeni sezon antrenmanlarına başladılar. Altınordu İlçesi’nde gerçekleştirilen antrenmanlara vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Civil ırmağı ve sahil şeridinde yapılan antrenmanlarda kanocuların ortaya koydukları görsel şölen izleyenlerden tam not aldı.

Çocuk ve gençlerin su sporlarına ilgisini artırmak için Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan “Yelken ve Kano Eğitimi Projesi” Ordu’nun su sporları alanında adından söz ettiren bir il olması hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yaz sezonu ile tekrar kürek çekmeye başlayan kanocular Karadeniz’de görsel şölene imza atıyor.

GÖRSEL ŞÖLENİN ADRESİ KARADENİZ OLDU

Ordu’nun su sporları alanında öncüleri olmak için aralıksız çalışan Ordu Büyükşehir Belediyesi Yelken ve Kano Kulübü sporcuları, her yaz olduğu gibi tekrar sahneye çıktı. Karadeniz’de görsel şölene imza atan 9 kişilik kanocular hem denizde hem de ırmakta yeni sezonun ilk antrenmanını yaptı. Kanocularının yeni sezon ilk antrenmanı vatandaşlar tarafından da ilgi gördü.