10 yılda 720 binden fazla kişinin ziyaret ederek deneyimlediği İstanbul Diyalog Müzesi, Dünya Kadınlar Günü’ne ithafen ziyaretçilerine “Kadın” temalı yeni, ilginç ve ilham verici bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Diyalog Müzesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne ithafen “Kadın” temalı Karanlıkta Resim Atölyesi (Paint in the Dark Workshop) düzenliyor.

Karanlıkta Resim Atölyesi, katılımcıların hayal güçlerini özgür bırakacakları ve kendilerini sınırlamadan resim yapmanın keyfini çıkaracakları bir ortam sunacak.

Retro-fütüristik atmosfer ise katılımcıları zaman ve mekânın ötesine taşıyarak kendilerini bir yolculuğun içinde bulmalarını sağlayacak.

İstanbul Diyalog Müzesi'nin düzenlediği atölyeye katılım sağlayanlar bir yandan sanatı farklı bir bakış açısıyla deneyimleme şansına sahip olurken, diğer yandan da kendilerini ifade etme ve yaratıcılıklarını keşfetme fırsatı bulacaklar.

Atölye Danışmanı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Burçin Erdi, Paint in the Dark’ı herkesin eğlendiği bir deneyim olarak nitelendirdi. Katılımcıların neyle karşılaşacaklarını bilemedikleri bir ortamda ortaya çıkan eserlerin şaşırtıcı olduğunu ifade eden Erdi, "Bu atölyede farklı amaçlar ve kaygılar bir araya geldi. Başlangıçta biraz gerginlik hissedildi, çünkü toplumsal olarak da heyecanlı bir yapıya sahibiz. Ancak, zamanla bu gerginlik yerini rahatlamaya ve içimizdeki bastırılmış duyguları keşfetmeye bıraktı" diye konuştu.