İstanbul'da Büyükçekmece Genç Girişimci İşadamları Derneği (BÜYGİAD) Başkanı Muhammed Mustafa Karayün, 7 yıllık görevini İlhan Yıldız’a devretti. Karayün, sivil toplum çalışmalarına İKAP Genel Başkanı olarak devam edeceğini duyurdu.Ercan KUTLU / İSTANBUL (İGFA) - Büyükçekmece Genç Girişimci İşadamları Derneği (BÜYGİAD) Genel Kurulu’nda duygusal anlar yaşandı. 7 yıldır başkanlık yapan Muhammed Mustafa Karayün, yeniden aday olmayacağını açıklayarak görevini İlhan Yıldız’a devretti. Karayün, veda konuşmasında, “BÜYGİAD bir okuldu, hepimiz bu okuldan geçtik. İsimlerin değil, ekip ruhunun önemi var” dedi.

"SES GETİREN PROJELERLE GÜNDEM OLUŞTURDUK"

Döneminde “Pedofili Bir İnsanlık Suçudur” ve “Kadına Şiddete Hayır” kampanyalarıyla farkındalık oluşturduklarını belirten Karayün, “Dolarsız Olur Vatansız Asla” sloganıyla ekonomik bağımsızlığa dikkat çektiklerini anlattı. Gençlere yönelik “Bir Başarı Hikayesi” konferansları, sosyal medya bağımlılığı eğitimleri ve doğa sevgisi etkinlikleriyle yüzlerce projeye imza attıklarını belirtti. Afetlere hazırlıklı bir dernek oluşturduklarını vurgulayan Karayün, arama kurtarma timi kurduklarını, Hatay depreminde ve orman yangınlarında aktif rol aldıklarını, yüzlerce gönüllüyü sahaya gönderdiklerini anlatırken, çalışmalarının basında bin 500 habere konu olduğunu, milyonlara ulaştıklarını ekledi.

“KOLTUĞA YAPIŞMADIK, GENÇLERE DEVRETTİK”

Karayün, “BÜYGİAD başkanlığını onurla yürüttüm. Koltuğa yapışmayacağımıza söz vermiştik, bu sözü tuttuk. Görevi gençlere devretmenin huzurunu yaşıyorum” dedi.

Yeni başkan İlhan Yıldız’a destek çağrısı yapan Karayün, konuşmasının sonunda helallik isteyerek, “Hakkım birkaç kişi dışında helaldir, bazı hesaplar mahşere kalır” sözleriyle veda etti.

Karayün, sivil toplum hizmetine İktisadi ve Kültürel Kalkınma Platformu (İKAP) Genel Başkanı olarak devam edeceğini duyurdu.