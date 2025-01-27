Dünyanın en büyük sorunlarından biri haline gelen küresel ısınmaya karşı Plaza Turizm’in paydaşlarına desteği devam ediyor.BURSA (İGFA) - Plaza Turizm, geçen yıl başlattığı “Karbon ayak izini azaltıyoruz” çalışmasında elde ettiği olumlu sonuçların ardından bu yıl hedefini de büyütüyor.

Kurumsal seyahat hizmetiyle adını duyuran Plaza Turizm işbirliği içerisinde olduğu müşterilerine, uçuş kaynaklı karbon ayak izi raporları sunarak, işletmelerin sürdürülebilir bakış açısıyla geleceği planlamalarını sağlamak için farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Plaza Tur, uçuşlarında aylık karbon salımı 3 bin kilogramı geçen müşterileri için TEMA’ya bağışta bulunarak çevreye katkıda bulunuyor ve müşterilerinin karbon salım miktarını da düşürüyor.

Plaza Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Can, “Sürdürülebilir bir dünya için biz de harekete geçmiştik. Güzel geri dönüşler aldık ve çalışmamızı devam ettiriyoruz. Geçen yıl çalıştığımız 32 şirket için 120 ağaç dikmiştik. Bu yıl ise hedefimiz 90 şirket için 585 ağaç dikmek. Şirketlerin çevresel etkilerini belirlemelerine ve azaltma stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla çıktığımız bu yolda desteklerimiz devam edecek. Umarım daha az kirlenen bir dünya için çabalarımız sonuç verir” diye konuştu.

Can, işbirliği içinde oldukları şirketlerin bu çalışmadan çok memnun olduklarını da sözlerine ekledi.