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Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 arttı, Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,3 arttı.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Kasım ayına yönelik 'Süt ve Süt Ürünlerine İlişkin' verileri yayımladı.

Ticari süt işletmelerince 810 bin 220 ton inek sütü toplandığı kaydedildi.

Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 13,5 artarken, ayran üretimi yüzde18,1 arttı. Yoğurt üretimi yüzde 12,0, içme sütü üretimi yüzde 13,0 artarken, tereyağı üretimi yüzde 1,2 azaldı.

Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 9,8 arttı, ayran üretimi yüzde 8,1 arttı, yoğurt üretimi yüzde 4,4 arttı, içme sütü üretimi ise yüzde 0,8 arttı. Aynı dönemde tereyağı üretimi yüzde 10,3 azaldı.

Bir önceki ay 819 bin 386 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Kasım ayında yüzde 1,1 oranında azalarak 810 bin 220 ton oldu.