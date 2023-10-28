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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve il protokolü ile birlikte Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde 3 gün boyunca birbirinden önemli ve özel etkinliklerin gerçekleşeceği Gastronomi Günleri Açılış Programı’na katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği gastronomi dalında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi’nde yer alan Kayseri’de özel bir çalışmaya imza attı. Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin kapılarını Kayseri Gastronomi Günleri ile açtı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanında gerçekleşen Gastronomi Günleri’ne Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve S. Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, ilçe belediye başkanları, kardeş şehir Misrata heyeti, ünlü şefler, gastronomi alanında çalışan yerel işletmeciler katıldı.

“BÖYLE SAHAYA SAHİP BAŞKA BİR TEK ŞEHİR GÖRMEDİK”

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda ünlü şefler Cüneyt Asan, Murat Bozok ve Harun Reşit Dönmez sahneye çağrıldı. Bozok, Kayseri’nin yemekleri dışında insanını da sevdiğini belirtirken, Asan ise “Güzel Kayseri, hoş geldiniz. Türkiye’nin her yerine gittik, festivaller yaptık ama böyle sahaya sahip başka bir tek şehir görmedik. Kayseri’nin olağanüstü yemekleri var, çok farklı kültürler burada yaşadığı için onların da bırakmış olduğu kültürle, geçmişteki bize ait tüm kültürleri bir araya toplayarak bu yemekleri bir tencerede buluşturmayı başarmış bir şehir Kayseri. O yemeklerin içinde sevgi, aşk, acı, tatlı, her şey var. Dolayısıyla bu yemekler dünyanın en güzel yemekleri haline gelmiştir” dedi. Dönmez de bu mutfakta gönüllerin bir olacağını söyledi.

Gastronomi Günleri’nde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Her şeyden önce Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, şehrimize hayırlı, uğurlu olsun. Cenab-ı Allah, hayırlı hizmetlere, şehrimizin göbeğindeki bu güzel çalışmanın şehrimize yakışan bir anlayış içerisinde kullanımına vesile kılsın” dedi.

“KAYSERİ, GASTRONOMİNİN DE MERKEZİ”

Kayseri’nin tatlarının bir başka olduğunu söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Gastronomi Günleri ile ilgili katkı sağlayan tüm birimlere teşekkür ederken, uzaktan, yakından gelen şeflerimize, yarışmacılara, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kayseri bir ticaret ve sanayi şehri olarak bilinir ama 6 bin yıllık geçmişiyle gastronominin de çeşitlilik bağlamında Asurlar ve Hititler zamanından beri merkezi olduğunu göstermektedir” diye konuştu.

“KAYSERİ MUTFAĞI OLMADAN TÜRK MUTFAĞINDAN BAHSETMEK ZOR OLUR”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise Kayseri mutfağı olmadan Türk mutfağından bahsetmenin çok zor olduğunu belirterek, “Bu yeri yaparken Büyükşehir Belediyesi çalışanları çok büyük emek verdiler. Kaç defa gözlerimle gördüm. Memduh başkan burayı adım adım geziyordu. Gerçekten çok güzel olmuş. Teşekkür ediyorum Memduh Başkan ve Büyükşehir Belediyesi” ifadelerini kullandı.

AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu da Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılını kutlarken, Filistin’de yaşanan insanlık dramına da dikkat çekerek, bir an önce huzur ikliminin oluşması için dua etti. Başkan Büyükkılıç’a emeklerinden dolayı teşekkür eden Milletvekili Çopuroğlu, “Dünyada iki çeşit mutfak vardır, Kayseri mutfağı ve diğerleri. Yani Kayseri mutfağını tatmayan diğer mutfakları tatmış sayılmaz. Sayın başkanımıza da teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise bu şehirde tabiat, kültür, tarım, kış ve gastronomi turizmi olduğunu ifade etti.

“MÜKEMMEL BİR TABLOSU VAR”

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin mükemmel bir yer olduğunu ifade ederek, “Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Üstelik öyle güzel bir yerde ki Erciyes tam karşınızda, mükemmel bir tablosu var. Allah sizden razı olsun, burası şehrimizin oksijen deposu olacak” dedi.

Turizm açısından Kayseri’nin önemli bir hazineye sahip olduğunu söyleyen Gülsoy, Başkan Büyükkılıç başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından protokol, kurdele kesimi yaparak Gastronomi Günleri’nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından Kayseri mutfağının ürünlerini tatmak için Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç ile il protokolü stantları gezerek, hem yerel işletmeciler ile hem de vatandaşlarla bir araya geldi.

3 gün sürecek Gastronomi Günleri kapsamında ünlü şefler, yerel işletmeciler, kadın kooperatifleri, akademisyenler, paneller, söyleşiler, atölyeler, çocuk etkinlikleri, yarışmalar, yöresel lezzetler, tanıtımlar, ikramlar, gastroshowlar, sportif etkinlikler ve sürpriz konuklar Kayserililerle buluşacak.

3 gün boyunca 50’si yerel işletme, 30’u kadın kooperatifi, 10’u dernek ve üniversite kulüpleri, 3 farklı ilçe belediyesi ve 3 farklı kurumun yer alacağı 100 stant ile birbirinden özel etkinliklerin yer alacağı programda, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına özel Cumartesi günü 1 ton Kayseri mantısı dağıtımı yapılacak.