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Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

29 Ekim’de tüm Kayseri halkını ‘Ay Yıldız Turu’na davet eden Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, mesajında; “Tüm hemşerilerimin Cumhuriyet Bayram'ını en içten duygularla kutluyorum. Cumhuriyet’in 100. yılında Türkiye Yüzyılı'nı inşasına projelerimizle büyük katkı sağlıyoruz” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, Cumhuriyet Bayramı mesajında şu ifadeleri kullandı: “Türkiye Cumhuriyeti, aradan geçen 100 yılda başta demokrasi, insan hakları, eğitim, sağlık, bilim, ulaştırma, enerji olmak üzere tüm alanlarda önemli mesafeler kat etti. Bugün gelişme, ilerleme ve muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Birlik ve beraberliğimizle dostlarımızı sevindirmeye, düşmanlarımıza da korku salmaya devam edeceğiz. Daha güçlü ve daha güzel Türkiye için birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun ilelebet devam etmesini diliyorum. Sürekli ilerleyen, gelişen ve uluslararası alanda giderek daha fazla söz sahibi olan ülkemize, Kocasinan olarak Cumhuriyet’in 100. yılında Türkiye Yüzyılı'nı inşasına projelerimizle büyük katkı sağlıyoruz. Bu vesile ile muasır medeniyetin tüm imkanlarından yararlanmamızı sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Tüm hemşerilerimin Cumhuriyet Bayram'ını en içten duygularla kutluyorum”.

Ayrıca 29 Ekim’de tüm Kayseri halkını ‘Ay Yıldız Turu’na davet eden Başkan Çolakbayrakdar, “29 Ekim Cumhuriyet Bayra