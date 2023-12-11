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23 bloktan oluşan Battalgazi Mahallesi 2. Etap Kentsel Dönüşüm Alanını ve daireleri inceleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, kentsel dönüşüm çalışanları ile bir araya gelerek yemek yedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Melikgazi’de birçok mahallede kentsel dönüşüm yaparak insanları kısa zamanda rahata kavuşturduklarını ifade eden Kayseri Melikgazi Başkan Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Battalgazi Mahallesi’nde yapımı devam eden kentsel dönüşüm binalarımızı inceledikten sonra öğle yemeğini kentsel dönüşüm çalışanlarımız ile birlikte yiyerek, sohbet ettik. Bu binaların ortaya çıkmasında büyük emeği olan müteahhit arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Ülke olarak bize düşen çok çalışmak. 1 yıl geçmeden bu güzel blokların ortaya çıkması sevindirici. Eskiden burada doğalgazı, kanalizasyonu, yalıtımı olmayan konutlar vardı. Şuanda muazzam bir dönüşüm söz konusu.

En başta kendi mesai arkadaşlarımıza, müteahhitlerimize ve çalışan kardeşlerimize bu dönüşümdeki emekleri ve üstün çalışmaları için teşekkür ederim. Burada 100 bin metrekarelik alanda toplam 23 bloktan oluşan 864 adet 2+1, 3+1 ve 4+1 konutlar yapılmış olacak. 17 bloğun inşaatı hızla devam ediyor. Kat yüksekliklerini burada sınırladık. 9 kata düşürdük. Bu sayede de yeni bir ilki başlattık. Şehir merkezine yakın, depreme dayanıklı konutlarımızın yapımları hızla ilerliyor. Burada inşallah oturacak kardeşlerimiz de sağlıkla, huzurla otursun. Tüm sosyal donatıları ile Kayseri’mizin yeni yaşam alanı ortaya çıkıyor. Vatandaşlarımızın yaşam alanlarını güzelleştirmek adına çalışmalarımız devam edecek.” dedi.