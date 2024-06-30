Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Fen İşleri Müdürlüğündeki çalışma arkadaşları ile bir araya gelerek proje değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Gündemdeki projeler hakkında büyük bir heyecan duyduklarını ifade eden Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ‘’Melikgazi’mizi geliştirmek, güzelleştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Sabahın erken saatlerinde ilgili birimimizle birlikte proje değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik. Halihazırda yapımına devam ettiğimiz, Melikgazi’mize yeni bir soluk getireceğine inandığımız Çarşı Melikgazi, Nazmi Toker Kültür Sanat Merkezi, Gön Han ve Köşk Medrese projelerimizin devam eden sürecini masaya yatırdık. Buradaki çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Ortaköy Sokağı, Kamp Merkezi, Kongre Merkezi ve 7/24 Kütüphane gibi birçok merak uyandıran projemiz var. Bunların bir kısmının temelini 2024 yılında atmayı, bir kısmının yapımını ise önümüzdeki yılda başlatmayı düşünüyoruz’ dedi.