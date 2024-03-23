Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yeni dönemde hayata geçireceği yeni vizyon projelerini tanıttı.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Melikgazi'de bir dönem başarılı bir şekilde yaptığı belediye başkanlığı görevinin ardından yeni dönemde de aday gösterilen Başkan Palancıoğlu, 2024-2029 yılları arasında gerçekleştirmeyi planladığı projelerini kamuoyuna açıkladı.

2024 yerel seçimleri için “Türkiye Yüzyılı” vizyonuyla belirlediği 5 yıllık yol haritasını "Hedef 2029 Melikgazi" sloganıyla taçlandıran Başkan Palancıoğlu, “Her zaman olduğu gibi şeffaf, katılımcı, samimi ve dürüst bir yönetim anlayışı ile halkımıza hizmet etmek ve ilçemizi geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Tevazu, samimiyet ve gayretle Melikgazi Yüzyılı’nı yeni dönemde hep birlikte inşa edeceğiz. Öncelikle Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli’ye yeniden Melikgazi’ye aday göstermelerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. İnşallah başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere hep birlikte 31 Mart’ta en iyi sonuçlarla çıkacağız. Melikgazi'mize 5 yılda 21 okul, 15 kütüphane, 15 aile sağlığı merkezi, 15 sosyal tesis, 18 cami, 9 Kur'an Kursu, 270 yeni park, 3 milyon metrekare yeşil alan, 600 kilometre yeni yol kazandırdık. Kentsel dönüşümle yepyeni mahalleleri ilçemize kazandırdık. Geçmişimize sahip çıkıp Gön Han ile Köşk Medrese başta olmak üzere birçok tarihi eseri restore ettik.” dedi.

Gön Han ve Vezir Han’ın işlevlendirilmesi ile Kayseri’nin iki gözde mekânının ortaya çıkacağını vurgulayan Başkan Mustafa Palancıoğlu, “Urgancılar Çarşısı’nı restore ederek Kazancılar Çarşısı’nın bağlantısını yapacağız. Şehrin merkezine gücümüz yettiğince tarihi ve estetik dokunuşlar yapacağız. Melikgazi Kongre Merkezi’miz ile Kayseri’de birçok etkinliği yapacağımız yeni bir alan ortaya çıkacak. Teknopark’ın hemen karşısına raylı sisteme yakın bir alana yapıyoruz. Mimarisi ve fonksiyonları ile Kayseri’ye yakışır bir mekân olacak. Erciyes yolunda planladığımız Kamp Merkezi’miz ise beni en çok heyecanlandıran projelerden biri. Tam 50 tane bungalov ile başlıyoruz. Ortak merkezde toplantı salonları, restoranlar var. Burada toplu organizasyonlar kamplar yapılacak. Kayseri’ye en çok değer katacak projelerden biri olacak inşallah. Dâhiler Kolejimiz ise bizim için çok önemli bir proje. Milli ve manevi değerlere sahip üstün zekalı öğrencilerimizi yetiştireceğimiz bu yatılı kolejimizi TÜZDEV ile birlikte Kayseri’mize kazandıracağız. Belki de buradan çıkan dahi öğrenciler Kayseri’nin 50 ya da 100 yılına yön verecek inşallah. Erciyes Üniversitesi’nin girişine 7/24 Kütüphane açıyoruz. Yanına da Bilgiyi Ticaretleştirme Merkezi (BTM) yapacağız. Şuan sadece İstanbul’da bulunan BTM’yi Kayseri’ye kazandıracağız. İnşallah burası katma değerin ve ihracatın artacağı bir merkez olacak.” dedi.

İnsan odaklı projelerini sıralamaya devam eden Başkan Palancıoğlu, şunları söyledi: “Çocuk Üniversitesi projesi ile çocuklarımız yeteneklerini keşfedecek. Birçok eğitim ve faaliyetle burada kendilerini keşfedecekler. Bu çocuklarımızın başarılı olması için kendilerini burada hayata hazırlayacağız. 3 adet Doğa Temalı Parklar ve Mesire Alanları yapacağız. Kırlangıç Vadisi’ni aynı Koramaz Vadisi gibi yapacağız. Küçük Kızıltepe’de güzel bir sosyal tesis ve Kayseri yemeklerini sunacağımız bir restoran olacak. Seyir Terası yapacağız. Salon Sporları Merkezi’mizle de spor kulüplerimizin yer aramasına gerek kalmayacak. Nazmi Toker Güzel Sanatlar Atölyemiz ile eğitimlerin verildiği, atölyelerin yapıldığı, sergilerin olduğu nezih bir merkezi Kayseri’mize kazandırıyoruz. Pastırma-Sucuk Atölyesi ve Müzesi projemiz ise, sucuk içi ve çemen kültürünü tescilleyecek. Kayseri dışından gelenler pastırma ve sucuğun nasıl yapıldığını öğrenecek ve görecek.

Kayseri’nin pastırma ve sucuk kültürü inşallah burada yaşayacak. Sağlık Turizmi Kampüsümüz ile diş, göz, saç ekimi, estetik, diyet gibi 12 farklı alanda poliklinikler olacak. Kayseri’ye sağlık turizmini kazandırmış olacağız. Atölye Melikgazi ile kadınların el ürünlerini sattığı bir mekanı Kayseri’mize kazandıracağız. Belediye olarak biz üreten kadınlarımıza destek olacağız. Bayat-Bat Bit Pazarı projemiz ile Eskişehir Bağları Bölgesi’nde bulunan Bit Pazarımızı daha nitelikli bir pazar haline getireceğiz. Bu proje ile bu bölgenin çehresi değişecek, herkesin uğramak istediği yer olacak. Kayseri’nin düğün gelenekleri çok geniş. Bunun için şehrin tam göbeğine bir Düğün Çarşısı yapacağız. Kayseri’ye farklı bir renk katacak, düğünle alakalı satış yapmak isteyen esnafımızın ticaret yapmasını sağlayacak. Sokak Hayvanları Köyü kurarak sokaklardaki can dostlarımız olan hayvanlarımız için kısırlaştırma, rehabilitasyon ve kulak küpesi işlemeleri yapılacak. Eskişehir Bağları Bölgesine ve kırsal mahallelerimize açık hava sosyal tesisler yapacağız. Ortaköy Sokağı projemizde kumpir, waffle, helva gibi şeyleri yiyebilecek, keyifli vakit geçirebileceksiniz. Daha fazlasıyla Melikgazi’mizi geleceğe taşımak için uğraşıyoruz.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da bir konuşma yaparak, “Mustafa Başkanımız ufuklu projeleriyle özelde Melikgazi’mize genelde şehrimize katkı sağlayacak projelerini anlattı. Hakikaten şehrimize değer katacak projeler. İnşallah Rabbim tamamına erdirsin. Büyükşehir Belediyesi olarak desteklerimiz kendisiyle. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daha da artırsın.” dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, “Kayserili olmaktan ve bu gelişmeleri görmekten çok mutluyum. Şehrimize katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum.” diye belirtti.

Telefon bağlantısı ile tanıtım törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de, “Yılladır Mustafa Beyi izliyorum. Allah razı olsun kendisinden. Dürüstlüğüne ve çalışkanlığına hepimiz şahidiz. İnşallah 31 Mart’ta da Kayserili hemşehrilerimiz fırsat verirse yeniden elinden gelen tüm gayreti göstereceğine diğer arkadaşlarım gibi kefil olurum. Değerli kardeşimiz Mustafa Bey’e başarılar dilerim. Yanındayız. Üzerimize ne düşerse yapmaya da hazırız.” dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, “Mustafa Palancıoğlu Başkanımız 5 yılda yaptıkları ve yapacakları ile ilgili güzel bir proje sunumu yaptı. Kendisine çok teşekkür ederim. Hizmetin devamlılığı güzeldir. Yıllardır Melikgazi’de aynı istikrar ile hizmet ediliyor. Başkanımızın yaptığı işler ve projeler çok güzel. İnsanların ve şehrin nefes alacağı yerler olması çok önemli. Mustafa Başkanımıza ve tüm adaylarımıza Allah’tan muvaffakiyetler diliyorum.” şeklinde konuştu.