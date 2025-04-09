Kazandıran finans modelleriyle onlarca aileyi ev sahibi yapan Kayseri Melikgazi Belediyesi, 16 Nisan Çarşamba günü saat 14.30’da yeni bir ihale gerçekleştirecek.KAYSERİ (İGFA) - Kazım Karabekir ve Anbar Mahallerinde kentsel dönüşüm çalışmalarıyla elde edilen, mülkiyeti Kayseri Melikgazi Belediyesi’ne ait olan 19 adet daire açık ihale yoluyla yeni sahiplerini bulacak.

Tamamen faizsiz, yüzde 25 peşinat ve 36 ay sabit taksit imkanı ile ödemede kolaylık sağlayan model, vatandaşları ev sahibi yapıyor.

14’ü Kazım Karabekir’de, 5’i Anbar Mahallesi’nde bulunan dairelere büyük bir ödeme kolaylığı ile sahip olacak vatandaşlar, peşin ödeme yapmaları halinde yüzde 30 indirim, 12 ay vadeli ödenme yapmaları durumunda yüzde 20 indirim, 24 ay vadeli ödeme yapmaları durumunda ise yüzde 10 indirim imkanından da yararlanacak.

İhale detayları hakkında bilgi vererek vatandaşları ev sahibi olmaya davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi: “Melikgazi Belediyemizden yeni fırsatı sizlerle paylaşmak istiyorum. Kentsel dönüşüm kapsamında Kazım Karabekir ve Anbar Mahallerimizde üretmiş olduğumuz daireleri beğeninize sunuyoruz. 16 Nisan Çarşamba günü saat 14.30’da yapacağımız ihale ile bankaya müracaat etmenize gerek kalmadan, finans sıkıntısı çekmeden, belediyemizden yüzde 25 peşinat olmak üzere 36 ay vadeli, faizsiz, ÜFE-TÜFE artışı olmadan, sabit fiyat garantisi ile daire sahibi olma imkanınız var. Daha önce yaptığımız ihalelerde çok büyük talepler oldu ve vatandaşlarımızın çok şükür hepsi de memnunlar. Sizler de bu fırsatı kaçırmayın diye 16 Nisan saat 14.30’daki ihalemize bekliyoruz. Yeni evlenenler, daire sahibi olmak isteyenler, kira öder gibi daire sahibi olmak isteyenler mutlaka ihalemize katılsınlar. Faizsiz, bankaya müracaat etmenize gerek kalmayan özel projede siz de yerinizi alın inşallah.”

İhale detaylarını öğrenmek isteyen vatandaşlar https://www.melikgazi.bel.tr/ihale/mulkiyeti-belediyemize-ait-konutlarin-16-nisan-2025-carsamba-gunu-2886-sayili-devlet-ihale-kanunu-nun-45-maddesine-istinaden-acik-teklif-usulu-ihale-yoluyla-satisi-yapilacaktir- linkine tıklayarak bilgi alabilirler.