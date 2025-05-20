Bursa'da İnegöl Belediyesi Gençlik Korosu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramına özel hazırlanan pop konserinde sahne aldı. Gençler, kendi bayramlarında enerjileri ve sesleriyle İnegöllülere coşkulu bir 19 Mayıs yaşattı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik Korosu 19 Mayıs Özel Pop Konseri düzenledi.

Heykel meydanında yapılan konserde, Şef Rıdvan Sayın yönetimindeki koro performanslarıyla alkış aldı.

Gençlerin bayramında sahneye çıkan İnegöl Belediyesi Gençlik Korosunun muhteşem konserine Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı.

İnegöl halkının da yoğun ilgi gösterdiği konserde, Gençlik Korosunun üyeleri hem koro hem solo şarkılarla kulakların pasını sildi.

Performansları ve sesleriyle beğeni toplayan gençler, 19 Mayıs coşkusuna coşku kattı. Şarkılar sırasında yerinde durmakta güçlük çeken kalabalık izleyiciler, alkışlar ve danslarla konsere eşlik etti. Eğlenceli ve renkli görüntülere sahne olan konser 19 Mayıs’ın ruhuna uygun şekilde büyük bir enerji ve coşkuyla son buldu.

Konser sonunda Başkan Alper Taban, Gençlik Korosuyla gecenin anısına fotoğraf çektirerek gençleri başarılarından dolayı tebrik etti.