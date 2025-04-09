Kayseri Talas Belediye Meclisi, nisan ayı toplantısında gündeminde bulunan 22 maddeyi karara bağladı. Meclis oturumunda Talas Belediyesi’nin 2024 yılı faaliyet raporu da görüşülerek kabul edildi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediye Meclis Salonunda, Meclis Başkanvekili Kemalettin Cengiz Tekinsoy başkanlığında yapılan toplantıda komisyonlara üye seçimi, komisyon raporları, çeşitli müdürlüklere ait konular ile 2024 yılına ait faaliyet raporu maddeleri görüşüldü.

Toplantının açılışında konuşan Meclis Başkanvekili Kemalettin Cengiz Tekinsoy, sözlerine geçen hafta annesini kaybeden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a taziyelerini ileterek başlarken, alınan kararların hayırlara vesile olmasını diledi.

“TALAS, KAYSERİ’NİN MERKEZİ HALİNE GELMİŞTİR”

Başkanvekili Tekinsoy, faaliyet raporunda yer alan hizmetlerde emeği geçen işçisinden memuruna bütün personele teşekkür ederken, “Başta sayın Mustafa Yalçın başkanımız olmak üzere tüm belediye çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Elbette değerli meclis üyelerimizin tenkit etme hakları vardır. Ancak işçisiyle memuruyla tüm çalışanların da emeğine saygı göstermek gerekir diye düşünüyorum. Talas, 10-15 yıl öncesine kadar şehrin küçük ilçesi konumundaydı. Bugün gerek sosyal, gerek kültürel, gerek şehircilik ve gerekse belediyecilik yönünden Kayseri’nin merkezi haline gelmiştir. Bunda başta belediye başkanlarımız olmak üzere tüm personelin emeği vardır. Belediyecilik zor iştir. Kışın herkes sıcak yatağında yatarken belediyeciler eksi 30 derecede kar temizliği yapar. Yazın 30 derecede asfalt yaparlar. Caddeleri temizlerler, parkları temizlerler, çöplerinizi toplarlar. Türk kültürüne mensup insanlar olarak bir yere gittiğimizde bize çay veren insana teşekkür ederiz. Şu hizmetleri yapan arkadaşlara da teşekkür edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Canı gönülden başta başkanımız olmak üzere arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hepsinin gözlerinden öpüyorum” dedi.

Meclis gündeminde ayrıca çeşitli komisyonlar ile encümen üyeliklerine bir yıl süreyle görev yapacak üye seçimleri yapıldı.

KOMİSYON SEÇİMLERİ

Yapılan seçimlerde encümen üyeliklerine Ahmet Tural, Osman Kutay Altuntaş, Selim Gümüş; imar ve bayındırlık komisyonuna Hami Türkyar, Mustafa Özaşır, Murat İlhan, Mücahit Kısmet; plan ve bütçe komisyonuna Alaaddin Canıpek, Emine Timuçin, Mehmet Akbulut, Yaşar Tuğrul Ercan; gençlik kadın ve aile komisyonuna Emine Timuçin, Kerem Ekici, Müjdat Yılmaz, Mücahit Kısmet; ticaret ve sanayi komisyonuna Harun Ünal, Taner Afşar, Mehmet Akbulut, Ramazan Bülbül; eğitim spor ve sağlık komisyonuna Duygu İnce, Kerem Ekici, Mehmet Akbulut, Yaşar Tuğrul Ercan; çevre kültür ve turizm komisyonuna Duygu İnce, Taner Afşar, Müjdat Yılmaz, Bünyamin Türkmen; bilim teknoloji ve halkla ilişkiler komisyonuna Osman Kutay Altuntaş, Harun Ünal, Mehmet Akbulut ve Şahin Ülker seçildi.

Meclis toplantısında ayrıca belediyedeki bazı müdürlüklerin yenilenen görev ve çalışma yönetmelikleri de görüşülerek karara bağlandı.