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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Selçuklu Mahallesi’nde Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yapılacak olan Mürüvvet-Sadettin Türkkan Aile Sağlığı Merkezi’nin bugün temel atma töreni gerçekleştirilecek.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

525 metrekare inşaat alanında yapılacak olan sağlık merkezinde 5 aile hekimi olacağını belirten Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi'de sağlık alanında yaptığımız yatırımlarla ilçemizi önemli bir mesafeye ulaştırdık. Sağlık hizmetlerinin ilk aşaması aile sağlığı merkezleridir. Bu merkezlerimiz ne kadar güzel mekânlara sahip olursa o kadar güzel hizmet verirler. Sağlık olmazsa olmazımızdır.

İnşallah yeni yapacağımız sağlık merkezimizin değerli hizmetler vermesini diliyorum. Zemin ve 1. Kattan oluşan sağlık merkezi 5 hekimli kapasiteye sahip olup içerisinde muayenehaneler, tıbbi müdahale odası, aşı odası ve bebek izleme, gebe takip odası, laboratuvarlar ve çocuk oyun alanı yer alacak" dedi.

Selçuklu Mahallesinden hayata geçirilecek Mürüvvet-Sadettin Türkkan Aile Sağlığı Merkezi'nin temeli bugün saat 12.30’da temelini atılacak.