Spora ve sporcuya verdiği desteklerle birçok başarıda adını duyuran Kayseri Şekerspor yaz spor okulu bugün yapılan törenle başladı.KAYSERİ (İGFA) - 7-15 yaş kategorisindeki çocuklara yönelik olarak sporu sevdirmenin, sporcu kaynağı oluşturmanın spor kültürünü güçlendirmenin, sporun ve sporcunun önemini daha geniş kitlelere yayılmasının amaçlandığı ve profesyonellik adına ilk adımın atıldığı Kayseri Şekerspor yaz spor okulu 550 öğrencinin katılımıyla start aldı.

22 Ağustos’ta sona erecek olan yaz spor okulunda uzman antrenörler eşliğinde satranç, güreş, futbol branşlarının yanı sıra İl Müftülüğü görevlilerince Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi de verilecek.

Bu yıl 12.si düzenlenen yaz spor okulunun açılış törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Gençlik Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Şeker Genel Müdürü İsmail Gedik ile Birim Müdürlerinin yanı sıra antrenörler, veliler ve çok sayıda öğrenci katılım sağladı.

Yaz spor okulunun önemine değinen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Türk milletinin teminatı sevgili çocuklarımızla 12 senedir bu mutluluğu beraber yaşıyoruz. Burası sizlerle şenleniyor, coşuyor, bizde gerçekten bundan mutlu oluyoruz. Değerli veliler evlatlarını bizlere emanet ediyor. Beş yüzü aşkın çocuğumuz futbol, güreş, atletizm, satranç, eğitimi gördüğü gibi, Din Kültürü ve Ahlak dersleri aynı zamanda görgü kuralları eğitimi de görüyorlar. Çocuklarımızın buraya geliş gidişleri dahil olmak üzere hiçbir ücret talep edilmediği gibi bütün ihtiyaçları ve malzemeleri de Kayseri Şeker tarafından karşılanıyor. Çocuklarımıza verilen emek çok önemli çok değerli onları tehlikelerinden, sokağın sıkıntılarından korunması için bunu yapmak milli bir görevdir, bu anlayış içerisinde bu görevi ifa etmeye çalışıyoruz.”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, Kayseri Şeker’in özellikle spor ile ilgilenmesini çok önemsediğini dile getirerek, “Vatandaşımızın olduğu her yerde Kayseri Şeker’i görmek beni gerçekten çok mutlu ediyoe. “Buradan bakınca öyle muhteşem görünüyor ki ellerinde ay yıldızlı bayrak yüzü gülen çocuklar idealist hocalar, çiftçiler veliler el ele. Kayseri Şeker’in vatandaşımızın olduğu her yerde olduğunu görmek beni gerçekten çok mutlu ediyor. Kayseri Şekerin yönetim alanı içerisindeki illeri de kapsayarak her alanda kendisini ve gövdesini taşın altına koyduğundan dolayı huzurlarınızda Hüseyin Akay Başkan, yönetimi, ekibi ve çiftçilerimize çok teşekkür ediyorum. Özellikle de Kayseri Şeker’in spor ile ilgilenmesini bu ilin valisi olarak minnetle karşılıyor ve çok önemsiyorum” dedi.