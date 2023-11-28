Bunlar da ilginizi çekebilir

30 Kasım Perşembe saat 19.30’da Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu’nda düzenlenecek olan etkinliğe katılımın yoğun olması bekleniyor.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA) Tasavvuf Musikisi sanatçısı Mustafa Demirci’nin yanı sıra Asım Akkuş ve ekibinin sahne alacağı etkinlikte mesnevi sohbetleri, tasavvuf musikisi konseri ve Mevlevi mukabelesi gerçekleştirilecek.

Kayseri Talas Belediyesi’nin ‘Festival Talas’ adıyla başlattığı Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştireceği Hz. Mevlana’yı anma programı için geri sayım başladı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.