Kayseri Talas Belediyesi tarafından ara tatilde 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle futbol turnuvası düzenlendi. U11 yaş grubunun katıldığı ve büyük heyecana neden olan organizasyonda şampiyon Kayserispor takımı oldu.

KAYSERİ (İGFA) - 7 takımdan 100’ün üzerinde sporcunun katılımıyla Harman Mahallesi’ndeki Kayseri Talas Belediyespor sahasında gerçekleşen futbol turnuvası büyük çekişmeye sahne oldu.

Küçüklerin kıyasıya mücadele verdiği turnuvada Kayserispor U11 takımı final maçında Fatih Yurt Spor Kulübünü 6-2 yenerek şampiyon oldu.

Müsabakaların ardından düzenlenen törende konuşan Talas Belediyespor altyapı koordinatörü Uğur Bozkurt, turnuvaya katılan başta sporcular olmaz üzere velilere ve Talas Belediyesi’ne teşekkür etti.

“AMAÇ KAZANMAK DEĞİL”

Daha sonra kürsüye gelen Kayserispor altyapı sorumlusu Alper Kelkitli, “Bu ara tatilde bu turnuvayı düzenleyen Talas Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Şenlik havasında turnuvada emeği geçenlere ve katılan çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Burada amaç kazanmak ve kaybetmek değil, çocuklarımızın eğlenmesiydi.” dedi.

“SİZLERE İMKÂNLARI SEFERBER EDEN BELEDİYENİZ VAR”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, velilere kendilerini güvenmelerinden ötürü teşekkür ederek, “Çocuklarımızın geleceğiyle alakalı çok önemli bir hedef çiziyorsunuz. Sevgili çocuklar dünyaca ünlü futbolcular sizler gibi bir disipline girerek başarmaya başladılar. Bugünkü imkânlar geçmişte yoktu. Ama en önemli eksiklik de o dönemin çocuklarının arkalarında anne babaları yoktu. Futbol oynayanlara ‘başıma topçu mu olacaksın?’ derlerdi. Müzikle uğraşanlara ‘başıma çalgıcı mı olacaksın?’ derlerdi. Biz böyle büyüdük. Şimdi sizin için imkânlarını seferber eden bir belediye, yanınızda olan anne baba, imkân olarak her şeyi önünüze koyan teknik heyetiniz var. O halde sizlere de en iyisinden çalışmak ve başarmak düşüyor. Bununla beraber akademik çalışmalarınıza, eğitim hayatınıza da önem verin ve başarıyı hedefleyin. Spor yapan insan derslerinden geri kalmaz, daha başarılı olur. Yeter ki o dengeyi sağlayabilsin. Sevgili çocuklar hepinizi gözlerinden öpüyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından turnuvaya katılan takımlara ödülleri verildi.