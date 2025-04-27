Keskinoğlu Suudi Arabistanlı ithalatçı firmalar ile çok verimli ikili görüşmeler gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - Keskinoğlu, Ege İhracatçılar Birlikleri tarafından Riyad’da düzenlenen Suudi Arabistan Gıda Ticaret Heyeti Organizasyonu’na katıldı.

Görüşmeleri değerlendiren Keskinoğlu İhracat Müdürü İlker Dinçer, yakın coğrafyamızda bulunan Orta Doğu’nun ülkemiz için çok önemli bir pazar olduğuna dikkat çekti ve “Suudili meslektaşlarımız ile kısa vadede ürün göndermeye başlayabileceğimiz çok verimli ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Üretimde çok güçlüyüz, potansiyelimizi dünya pazarlarında en verimli şekilde değerlendirmek istiyoruz.” dedi.

Keskinoğlu İhracat Müdürü İlker Dinçer, 35 milyonluk nüfusu ile yıllık 27 milyar dolar gıda ihracatı gerçekleştiren Suudi Arabistan’ın hem ülkemiz hem de Keskinoğlu için çok önemli ve potansiyeli olan bir pazar olduğunu ifade etti. Keskinoğlu olarak Ege İhracatçılar Birlikleri tarafından düzenlenen Suudi Arabistan Gıda Ticaret Heyeti Organizasyonu’nda yer aldıklarını belirten Dinçer, “6 kıtada 66 ülkeye piliç eti, işlenmiş piliç ürünleri, sofralık yumurta, pastörize yumurta ve viyol gibi 100’den fazla çeşit ürünü ihraç ediyoruz. Orta Doğu, yakın coğrafyamızda bulunan ve Irak Zaho’daki bayimizle Keskinoğlu olarak çok aktif ve güçlü olduğumuz bir pazar.” dedi.

Dinçer, Ege İhracatçılar Birlikleri tarafından düzenlenen ve 44 gıda ithalatçısı firmanın katıldığı organizasyonun ilk gününde Suudili meslektaşları ile kısa vadede ürün göndermeye başlayabilecekleri çok verimli ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Keskinoğlu, kısa süre önce AB ülkelerine de ileri işlenmiş ürünler ve tavuk döner ihracat sürecini başlatmıştı

Kısa süre önce AB pazarı ile ilgili yaşanan gelişmelere de değinen Dinçer şöyle devam etti: “Ege İhracatçılar Birlikleri tarafından düzenlenen organizasyon ve benzeri etkinlikler sektör olarak önümüzü açıyor, bize güç veriyor. Bunun en güzel örneği de kısa süre önce Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerimiz tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda Avrupa Birliği ülkelerine ileri işlenmiş ürünler ve tavuk döner ihracatı gerçekleştirmek için yetki belgesi belgesi almamız ve AB’ye ihracat sürecini başlatmamız oldu. Üretimde çok güçlüyüz, potansiyelimizi dünya pazarlarında en verimli şekilde değerlendirmek istiyoruz.”.