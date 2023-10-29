Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kayseri Talas Belediyesi ve hayırsever Ahmet Gönen iş birliği ile yapılan Emine Gönen Ortaokulu, Cumhuriyetin 100. yılına armağan olarak açıldı. Açılışı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve şehir protokolü tarafından gerçekleştirildi.

Temeli 2 yıl önce 29 Ekim 2021’de görkemli bir programla atılan okul, Cumhuriyetin 100. yılında eğitim öğretim hayatına merhaba dedi. Mevlana Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı üzerinde bulunan okulun açılış töreni hayırsever Ahmet Gönen’in kısa hayatının anlatıldığı film ile başladı.

İKİ YIL ÖNCE BUGÜN TEMELİ ATILDI BUGÜN AÇILDI

Ardından programın açılış konuşmasını yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Cumhuriyetin 100. yılında bir okul açmanın onurunu yaşadıklarını belirterek, “Allah devletimize kıyamete kadar nice yüzyıllar nasip etsin. Belediye olarak tüm imkanlarımızı Türkiye Yüzyılında lider ülke Türkiye olma yolunda çocuklarımızın, gençlerimizin, kadın ve erkek tüm vatandaşlarımızın hizmetine seferber ediyoruz. Bir öğretmene, bir anne babaya, bir cumhurbaşkanına en değerli varlığınız nedir diye sorsanız çocuklar der. Onlar bizim geleceğimiz. Mevlana Mahallemiz nüfus yoğunluğu bakımından Kayseri’nin en büyük Türkiye’nin yedinci büyük mahallesi. Bu nedenle okul ihtiyacımız oluyor. Bu okulun temeli 2 yıl önce bugün sayın bakanım sizinle atmıştık. Emeği geçen hayırseverimiz Ahmet Amcaya ve herkese teşekkür ediyorum. Buranın yanı başına bir de lise binası yapacak. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.” dedi.

HAYIRSEVERİN OĞLUNDAN BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR

Hayırsever Ahmet Gönen Amca’nın oğlu Nazif Gönen, babası adına Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür ederken, “Cumhuriyet Bayramımızın yüzüncü yılını kutlarken böyle bir açılış yapmanın gururu içerisindeyiz” diye konuştu.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, okulu yapan hayırseverimizin değerli ellerinden öpüyor, kıymetli ailesini tebrik ediyorum. Belediye başkanlarımızla el ele vererek çalışıyoruz. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, konuşmasında Cumhuriyetin yüzüncü yılını kutlarken, daha nice yüzyıllara erişme temennisinde bulundu. Bu yüzyıl büyük bir emekle oluştu. Ahmet Beyin eşinin adına bir okul yaptırmasının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Burada okuyan yavrularımıza güzel bir gelecek diliyorum.” şeklinde konuştu.

BAKAN ÖZHASEKİ’DEN BAŞKAN YALÇIN’A ÖVGÜ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Bugün burada cumhuriyetimizin yüzüncü yılına denk gelen bugünde anlamlı bir açılışta hep beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum” diyerek Başkan Yalçın ve hayırsevere teşekkür etti.

Bakan Özhaseki şunları söyledi: “Hayırseverimize Cenabı Allah’tan sağlıklı uzun ömürler diliyorum, kesesine bin bereket versin diye dua ediyorum. Ölen annemize de rahmet diliyorum. Bir teşekkür de belediye başkanımız Mustafa Beye. Sağ olsun Cumhuriyetimizin yüzüncü yıl dönümünde 100 tane eser açmaktan bahsetmişti. Biz beraber çalıştık. Cumhuriyetimizin 90. yılında 90 açılış diye slogan atardık. 100. yılında da Mustafa Bey belediye başkanlığına devam ediyor, 100 açılış diyor tebrik ediyorum. Bırakın 100 açılışı 1 tane bile açılış yapamayan belediyeleri biliyoruz. Sadece bir heykel yaptırarak hizmet ettiğini zanneden belediyeleri biliyoruz. Onların da Allah iyiliklerini versin. İnşallah güzel hizmet etmelerini önümüzdeki günlerde nasip etsin diye de dua ediyoruz.”

KURDELEYİ ÇOCUKLARLA KESTİLER

Konuşmaların ardından Bakan Özhaseki hayırsever Ahmet Gönen’e plaket verdikten sonra okulun açılış kurdelesi protokol tarafından okulda eğitim gören çocuklarla birlikte kesildi.

Bakan Özhaseki, törenin ardından okulda incelemelerde bulunduktan sonra program sona erdi.

NELER VAR?

Eğitim öğretime yönelik birçok ihtiyaca cevap veren olan okul, çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor. Toplamda 2 bin 600 metrekare alana sahip Emine Gönen Ortaokulu’nda 24 dersliğin yanı sıra bilgisayar, müzik ve fen laboratuvarları, görsel sanatlar atölyesi, teknoloji tasarım sınıfı, çok amaçlı salon ve yemekhane bulunuyor.