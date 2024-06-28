Kayseri Mesleki Eğitim Çalıştayı, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz'ün katılımıyla yapıldı.KAYSERİ (İGFA) - Mesleki ve teknik eğitimin mevcut durumu, sorunları, çözüm önerileri ve ihtiyaç duyulan diğer konuların ele alınması için düzenlenen Mesleki Eğitim Çalıştayı, Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz'ün katılımıyla Kayseri'de düzenlendi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, çalıştayda yaptığı konuşmada Türkiye'nin kalkınması ve gelişmesine katkı sağlayacak en önemli göstergenin mesleki eğitimin istenen seviyeye ulaşmasıyla mümkün olacağını ifade etti. Şamlıoğlu, Bakanlık olarak 21. yüzyılın yerlilik, millîlik, özgünlük ve katma değer yaratmaktan geçtiği bilinciyle ülkemizin kalkınmasında büyük rol üstlenen mesleki ve teknik eğitim sistemimizi bilgi, teknoloji, üretim yöntemleri ile iş hayatındaki gelişmelere paralel olarak sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli olarak güncellediklerini kaydetti.

Şamlıoğlu, "Sosyal bilimlerden fen bilimlerine, musikiden eğitimin her platformunda var olan mesleki ve teknik eğitimi; 'Ben her yerde varım!' formasyonuyla ve eğitimde üretim, üretimde eğitim anlayışıyla adım adım daha da ileriye taşıyoruz. Bu kapsamda 'Herkesin bir mesleği olmalı.' anlayışını ilke edinerek sektörle iş birliği içinde mesleki eğitimde erişimi ve kaliteyi artırmayı, öğrencilerimizi hayata ve istihdama hazırlayarak ülkemizin kalkınması ve refahına katkı sunmayı amaçladığımız 'Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'ni hazırlamış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.