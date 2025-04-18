Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in öncülüğünde başlatılan Erdemlerimizle Varız (ERVA) projesi kapsamında, Mobilyacılar Odası tarafından 2’ncisi yaptırılan "Mobilyacılar Odası ERVA Spor Okulu"nun açılışı yapıldı.KAYSERİ (İGFA) - Açılışa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Garnizon Komutanı Tuğg. Hasan Volkan Güleryüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğg.Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Erkan Kaçmaz, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri, Mobilyacılar Odası Başkanı Ercan Sarıkaya ve yönetimi ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Gökmen Çiçek açılışta yapmış olduğu konuşmada, “52’ncisini açtığımız ERVA Spor Okullarının çığ gibi büyümesini görmekten duyduğum mutluluğu belirtmek istiyorum. Akşam televizyonu açtığımız zaman Gazze’yi görüyoruz, Gazze’de binlerce çocuğun, binlerce bebeğin, dünyanın gözü önünde soykırıma uğradığını görüyoruz. Bütün dünya mazlumları Türk gençliğinden bir çare bekliyorlar. Bütün dünya mazlumları Türkiye Cumhuriyeti’nde yetişen gençlerin bu mazlumların çektiği acıyı dindireceğini biliyorlar. Eğer bütün dünya Türk gençliğini beklerken, Kayseri'de bir anne, Sayın Valim, sen evladı ölsün diyen bir anne gördün mü? diyorsa ve ben hala uyuşturucuyla mücadele ediyorsam üzülüyorum.” dedi

Bütün dünyanın bizi beklediğini belirten Vali Çiçek, “Sevgili çocuklar, bütün dünya bizi beklerken siz gençlerin, yetişmeye, spor salonlarını, okulları, ilim yuvalarını, sanat salonlarını doldurmaya ihtiyacınız var. Dünyaya umut olmak için buna ihtiyacınız var. Türk gençliğinin olması gereken yer, spor salonları ve kütüphanelerdir. O yüzden ERVA Spor Okulları önemli. ERVA Spor Okulları gençliğimizi berbat etmek isteyenlere karşı bir meydan okumadır. Bizler, gençlerimizle beraber her mahallede olacağız.” diye konuştu.

Vali Çiçek konuşmasının devamında, “Büyükşehir Belediyemizin destekleri, Kocasinan Belediyemizin, Kaymakamlıklarımızın, iş insanlarımızın, STK’larımızın destekleriyle Kayseri, spor da her geçen gün çığır açıyor. Sizler sadece ailenizin değil, koca bir milletin evlatları ve ümidisiniz. Bu spor okullarını yuvanız gibi eviniz gibi koruyacak, asla pes etmeyeceksiniz, asla yılmayacaksınız. Şanlı bayrağımızı yarışmalarda en yukarıya çıkaracak, İstiklal Marşımızı okutacaksınız.” dedi

Vali Çiçek konuşmasının sonunda, “52’nci ERVA Spor Okulunun hayırlı olmasını temenni ediyor, Mobilyacılar Odası Başkanı Ercan Sarıkaya başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” diye konuşu.

Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu’da, konuşmasında, ERVA Spor Okullarının açılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. dedi

Konuşmaların ardından Mobilyacılar Odası tarafından 2’ncisi yaptırılan” Mobilyacılar Odası ERVA Spor Okulu “nun açılışı, Çiçek ve protokol üyeleri tarafından yapıldı.