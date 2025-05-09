Bursaspor, 2025-2026 sezonu için yeni taraftar formaları ilgi görüyor. New Balance ile iş birliği yapan kulübün tasarımların Bursaspor tarihine de özel anlamlar taşıyor.BURSA (İGFA) - Bursaspor, 2025-2026 sezonu taraftar formalarını taraftarlarıyla buluşturdu. Kulübün forma ve ürün tedarikçisi New Balance ile hazırlanan yeni formalar, Bursaspor Proje Kurulu Başkanı ve Bursastore Sorumlusu Enbiya Topal tarafından tanıtıldı.

Başkan Topal, “Tüm tasarımlar bize ait ve kulübümüz için özel anlamlar taşıyor. Sahneye çıkan oyuncuların bu formalarla tarih yazacağına inanıyoruz” dedi.

Formaların tasarımı, Bursaspor’un zengin geçmişine vurgu yaparken, yeşil-beyaz renklerin geleneksel çizgileri modern detaylarla harmanlandı.

Kulübün tarihine gönderme yapan detaylar, taraftarlar arasında heyecan oluşturdu.

Formalar, BursaStore’da satışa sunuldu.

YENİ FORMALAR MAHMUT ORHAN İLE DÜNYADA YANKI BULDU

Öte yandan 29 Nisan’da New Balance ile anlaşma imzalayan Bursaspor, sadece 4 gün içinde 5 yeni formayı konsere yetiştirdi. Formalardan biri, dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan’a giydirilerek global bir tanıtım yapıldı. Enbiyat Topal, tarihinde ilk kez 8 forma ve 3 taraftar forması hazırlattıklarını belirterek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hukuki süreçler, onaylar, konfeksiyon ve satış anlaşmaları gibi yoğun bir tempoda çalışan kulüp, fotoğraf çekimlerini konsere bir saat kala zor şartlarda gerçekleştirdi. Bursaspor, yeni formalarla hem sahada hem de tribünlerde güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor" dedi.

https://twitter.com/enbiya_topal/status/1920775403486003413