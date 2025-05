Karatay Belediyesi’nin düzenli olarak gerçekleştirdiği “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programları, vatandaşların görüş, öneri ve taleplerini doğrudan iletebildiği, katılımcı belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri olmaya devam ediyor.KONYA (İGFA) - Buluşmada söz alan minik bir vatandaş, Tümosan Konyaspor antrenmanına katılmak istediğini belirtti. Bu içten talep üzerine harekete geçen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilgili birimlere talimat vererek çocuğun ve arkadaşlarının futbolcularla buluşmasını sağladı.

Tümosan Konyaspor Kayacık tesislerinde gerçekleşen buluşmada çocuklar, takımın antrenmanını yakından izleme fırsatı buldu. Futbolcularla tanışan, sohbet eden ve bol bol hatıra fotoğrafı çektiren minikler, unutulmaz bir gün yaşadı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Başkan Hasan Kılca, “Mahalle buluşmaları bizim için sadece talepleri dinlediğimiz değil, aynı zamanda gönüllere dokunduğumuz çok özel buluşmalar. Orada kurulan her cümle, kimi zaman bir mahallenin ihtiyacını, kimi zaman da bir çocuğun hayalini temsil ediyor. Bu kez de minik bir kardeşimiz, TÜMOSAN KONYASPOR’un antrenmanına katılmak istediğini söyledi. Bu samimi ve içten talebe duyarsız kalamazdık. Hemen gerekli adımları atarak onun ve arkadaşlarının bu hayalini gerçeğe dönüştürdük. Çocuklarımızın yüzündeki bir tebessüm, bizim için yapılan her hizmetin üzerindedir. Onların sporla, sanatla ve kültürle buluştuğu her an bizim için çok kıymetli. Geleceğimiz olan evlatlarımız için bu tarz etkinlikleri artırarak sürdüreceğiz. Çünkü biliyoruz ki umut küçük yaşta filizlenir; biz de o umudu büyütmekle yükümlüyüz,” dedi.

TÜMOSAN KONYASPOR yönetimi ise bu anlamlı ziyaretin hem çocuklar hem de takım oyuncuları açısından moral verici olduğunu belirterek, spora ilgi duyan gençlerin her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.