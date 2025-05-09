Mardin Midyat'ta 19 Mayıs kutlamaları kapsamında ödüllü masa tenisi turnuvası düzenlendi.MARDİN (İGFA) - Mardin’in Midyat ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ödüllü masa tenisi turnuvası gerçekleştirildi.

Midyat Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde, 8 Mayıs 2025 tarihinde başlayan turnuva, Midyat Belediyesi Gençlik Merkezi'nde yapıldı. Etkinliğe 13-30 yaş aralığındaki 80 erkek ve 50 kadın sporcu katıldı.

Final karşılaşmaları ve ödül törenine Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Tunç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir, Masa Tenisi İl Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü İzzettin Atasever ile çok sayıda sporsever katılım gösterdi.

Turnuvada dereceye giren sporcular 'Kadınlar' kategorisinde; Betül Doğanay, Nur El Hassun ve Zilan Çelik olurken; 'Erkekler' kategorisinde; Nihat Turgut, Yusuf Büyükkol ve Mustafa Oruç oldu.

Başarılı sporculara ödülleri, protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Bu arada organizasyona katkılarından dolayı Masa Tenisi Milli Takımlar Antrenörü İzzettin Atasever’e plaket sunuldu.