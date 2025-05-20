Keçiören Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yıl dönümü kutlamaları kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi. "Herkesin Dikili Bir Ağacı Olsun" kampanyası çerçevesinde ilçedeki Lavanta Bahçesi'nde 1919 meyve fidanı toprakla buluşturuldu.ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören'deki fidan etkinliğine Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda genç katıldı.

Gelecek nesillere umut olması için meyve fidanlarını toprakla buluşturuldu.

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, "Buradaki gençlerimiz Cumhuriyetimizin fidanlarıdır ve bu gençlik var olduğu müddetçe Cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacaktır. Diktiğimiz bu fidanlar gençliğimize umut olacaktır. İyi ki geleceğin teminatı gençlerimiz var” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer ise, bu anlamlı projeyle Keçiören’i yeşillendirip bir cazibe merkezi haline getirdiği için Başkan Özarslan’a teşekkür ederken, önümüzdeki yıllarda 1919 Meyve Ormanı’nın ilk etabını genişleterek, dikilen ağaçlardan elde edilecek meyveleri Keçiörenlilerle paylaşacaklarını söyledi.