Bursa İnegöl’ün yetiştirdiği Osmanlı Devleti döneminin önemli devlet adamlarından, iki padişah döneminde Veziriazamlık yapmış İshak Paşa, vefatının 538. Yılında 23 Mayıs Cuma günü düzenlenecek programlarla anılacak.BURSA (İGFA) - Osmanlı döneminde Fatih Sultan Mehmed Han ve II. Bayezid döneminin seçkin devlet adamı olarak bilinen, İstanbul’un fethi sırasında bizatihi yer almış ve kahramanlıklar göstermiş, aynı zamanda tarihi kaynaklarda babası İnegöllü olduğu bilinen, İnegöl’e kazandırdığı külliye başta olmak üzere şehri mamur etmek için harcadığı servetle İnegöl’ün mimarı diye adlandırılan İshak Paşa, 23 Mayıs Cuma günü vefatının 538. yılında düzenlenecek programlarla anılacak.

BAŞKAN TABAN’DAN İSHAKPAŞA’YI ANMA PROGRAMLARINA DAVET

Son 2 yıldır düzenlenen ve artık geleneksel hale getirilerek İnegöl Belediyesi’nin organizasyonuyla bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilecek olan döneminin önemli devlet adamlarından İshak Paşa’nın vefatının 538. yılında anılacağı program için İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban davet mesajı yayınladı. Başkan Alper Taban, “İnegöl’ümüzün yetiştirdiği, Osmanlı Devleti döneminin önemli devlet adamlarından, iki padişah döneminde Veziriazamlık yapmış İshak Paşa’yı anma programımızı geleneksel hale getirdik. Bu yıl da 23 Mayıs Cuma günü saat iki özel programla anma programını gerçekleştireceğiz. 11.30’da İnegöl Kent Müzemizin konferans salonunda Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ile Prof. Dr. Musa Şahin’in konuşmacı olarak katılacağı panel ve akabinde Cuma namazı sonrası 13.45’te İshak Paşa Külliyesinde; Kuran-ı Kerim Tilavetleri, Tarihi İnegöl Mehteri gösterileri, dualar ve ikramlarla bir program icra edilecek. Her iki programa da tüm ilçe halkımızı davet ediyoruz” dedi.