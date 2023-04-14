Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim çalışmaları kapsamında il ziyaretlerinin başladığı öğrenildi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun 10 Mayıs’ta Aydın'a gelerek vatandaşlarla buluşacağı öğrenildi. Büyük buluşmanın Aydın'da, Efeler Atatürk Kent Meydanı'nda saat 13:00'te gerçekleşeceği bildirildi.

Çalışmalar hızlandı

14 Mayıs tarihine bir aydan kısa süre kala seçim çalışmaları hızlandı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, seçim takvimi kapsamında 81 ilin tamamını ziyaret etmesi planlanıyor. Kılıçdaroğlu’na seçim bölgesine göre, Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanları da katılacak.