Edirne'nin Keşan ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda toplamda 69 gram uyuşturucu ele geçirilirken, suça yönelik 2 şüpheli gözaltına alındı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Bürosu ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında yaptıkları aramalarda 69 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mescit Mahallesi'nde bir ikamete uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli A.A.'nın evinde arama yaptı. Yapılan aramada 60 adet uyuşturucu hap (Ecstasy) ele geçirilen olayla ilgili adli tahkikata başlanırken, şüpheli A.A. gözaltına alındı.

Ayrıca, Büyük Cami Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen C.G.'nin üst aramasında ise 9 adet alüminyum folyo içerisinde, 0,35 gram ağırlığında metamfetamin ele geçirildi. Şahıs ve uyuşturucu madde ilgili birime teslim edildi.

Uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmaların süreceği öğrenidli.