Edirne'de Keşanlı siyasiler, Mehmet Tolga Akalın’ın Genel Başkan Adaylığı ile ilgili ne dedi?Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanlı siyasetçi Mehmet Tolga Akalın’ın İYİ Parti Genel Başkanlığı’na adaylığını açıklamasının ardından, Keşan’daki siyasi parti ilçe başkanları da görüş ve düşüncelerini Erdoğan Demir’e değerlendirdi.

İşte İlçe Başkanlarının Akalan’ın İYİ Parti Genel Başkan Adaylığı ile ilgili görüşleri şöyle;

Gürcan Kılınç / AK Parti Keşan İlçe Başkanı İYİ Parti Genel Başkanlığı’na Genel Başkanı adayı olarak Keşanlı siyasetçi Mehmet Tolga Akalın’ın, genel başkanlığa aday olmasından dolayı bir Keşanlı olarak onur ve gurur duyuyoruz. Keşan’a taş üstüne bir taş koyana saygı duyarız. Kendisine çıktığı bu yarışta başarılar diliyoruz.

Anıl Çakır / CHP Keşan İlçe Başkanı Mehmet Tolga Akalın’ın İYİ Parti Genel Başkan Adaylığı’nın hayırlı olmasını ve çıktığı bu yarışta kendisine başarılar diliyoruz. Bir Keşanlı olarak genel başkanlığı adaylığından da onur ve gurur duyuyoruz.

Kerem Harmanlı / DEVA Partisi Keşan İlçe Başkanı Türkiye Devlet Yapısının Ruhu, Milli Egemenlik ve Milletin Kayıtsız Şartsız Egemenliğidir.

Ülkemizi laikliğin, hukukun, demokrasinin egemen olduğu çok daha iyi bir düzeye taşıyacak olma gerekliliğinin önemini fazlasıyla hissettiğimiz bu günlerde.

Çok yönlü kişiliği, tarihsel ve siyasal derinliği ile çok yakından takip ve takdir ettiğim değerli hemşehrimiz Avukat Sayın, Mehmet Tolga Akalın'ın İyi Parti Genel Başkan Adaylığı konusunda atmış olduğu bu adımı gönülden destekliyoruz. Çok sevindik hem de bir o kadar gurur duymaktayız.

Şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz için faydalı işlere imza atacağına inancımız tamdır. Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum.

Ahmet Köseler / SP Keşan İlçe Başkanı İl ve ilçe yöneticiliğinden genel başkan adaylığına uzanan bir yol öncelikle tebrik eder, başarılar dilerim. Siyasette hiçbir şey değişmez diyemeyiz. Bugün Keşan’dan bir genel başkan adayının çıkması güzel bir şey. Partileri oluşumu ayakta tutan teşkilatlarıdır. Bir genel başkan adayının da tüm Türkiye’deki teşkilatlardan, yöneticilerden de tam destek almalıdır. Sonuçta genel başkanı seçecek olan delegedir. Ama bazen de değişim gerekiyor, lider de önemli. Niye mi önemli, seçimlerde görüyoruz. Sayın Mehmet Tolga Akalın’a çıktığı bu yolda başarılar diliyorum.

Hasan Nalbantoğlu / DSP Keşan İlçe Başkanı Keşanlı siyasetçi, Avukat Mehmet Tolga Akalın’ın İYİ Parti Genel Başkanlığı adayı olması bizleri bir Keşanlı olarak bizleri onurlandırmış ve gururlandırmıştır. Keşanlı bir siyasetçi olarak çıktığı bu yolda kendisine başarılar diliyorum.

Selim Uyar / Yeniden Refah Partisi Keşan İlçe Başkanı Mehmet Tolga Akalın’a çıktığı bu yolda Yeniden Refah Partisi Keşan ilçe Başkanı Selim Uyar olarak ve teşkilatım adına başarılar dilerim Rabbimiz hakkında hayırlısını nasip etsin inşaallah