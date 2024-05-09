Uzun yıllardır Büyükşehir Belediyesi'nin otizm destek merkezlerine devam eden Şükrü Mert Çelik ve Ece Volkan masa tenisinde Aydın'ı temsil edecek.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun düzenlediği masa tenisi il şampiyonasında birincilik elde eden sporcular, Aydın'ı Antalya'da düzlenecek olan Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sporun ve sürekli eğitimin otizmli bireylerin hayatında önemli bir yeri olduğunu ifade edip, "Gençlerimizi içtenlikle kutluyor, onların başarılarıyla gurur duyuyoruz. Otizm destek merkezlerimize devam eden gençlerimizin elde ettikleri bu başarılar verdiğimiz hizmeti daha değerli hale getiriyor. Bu başarılar sürekli eğitimin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Uzun yıllardır verdiğimiz bu ücretsiz hizmetimizle ilgili istekli tüm kurumlarla deneyimlerimizi paylaşmaya hazırız ve toplumumuz yararına bunu çok istiyoruz" dedi.