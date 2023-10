Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bursa'da MHP Kestel İlçe Başkanı Ahmet Eraslan, Kestel'in güncel sorunlarına dair Herkes Duysun’a açıklamalarda bulundu. Başkan Eraslan, Kestel’e getirmek istediği hizmetleri de özetledi.Esmanur GÜLBAHAR - Musa YEŞİLDAĞ - Herkes Duysun

1977 Kestel doğumlu olan MHP Kestel İlçe Başkanı Ahmet Eraslan öncelikle kendisini tanıttı ve “Bursa’nın en önemli turizm bölgesi olan Saitabat’ta doğdum ve büyüdüm. Eski ilçe başkanımız Sayın Tarkan Toraman’a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Toplumun her köşesinden kılcal damarlarına kadar nüfus edebilecek kalitede çok güzel bir yönetim listesi oluşturduk. Tek aday ile girdik. Parti politikamızı doğup büyüdüğümüz ilçemizde sergilemeye devam ediyoruz.” dedi.

“KESTEL’İN EN BÜYÜK SORUNU HAVA KİRLİLİĞİDİR”

Kestel’in en büyük sorununun hava kirliliği olduğuna dikkat çeken Eraslan, “Kestel’in çevresinde 3 tane organize sanayi bölgesinde bulunuyor. Maalesef fabrikaların çok olması sebebi ile hava kirliliği hat safhada, çok üzülüyoruz. Kestel’in bu sorununa bir neşter vurulması gerekiyor. Kestel çok özel bir ilçedir. Kestel, tarımı ile turizmi ile sanayisi ile diğer ilçelere nazaran daha aktiftir, avantajlıyız. Saitabatlı olduğum için biliyorum. Yıllık 400 bin turist geliyor ve bu turist Kestel’i görmüyor. Çok güzel yerleri var. Geyiklibaba Hazretleri, Barakfakih Hazretleri, Alaçam, Derekızık, Dudaklıda’ki tarihi çınar ile turizm potansiyelimiz oldukça yoğun. Bu turizme katkı sağlayacağını düşündüğümüz bölgelerin turizme açılması yapılması gerekenlerden biridir. Gölbaşı var, orası neden cazibe merkezi haline getirilmiyor? En büyük ihtiyaçlardan biridir. Kestelsporumuz var. Yaklaşık 25 yıl önce biz 3. ligde top koşturduk. Kestelspor’un şu an bulunduğu yerin daha üzerinde yer alması gerektiğini düşünüyorum. Kestel’in bu durumda olmasına üzülüyorum, inşallah ilerleyen yıllarda hak ettiği yerde olur diye ümit ediyorum.” dedi.

İSTİHDAM AMA İNSAN SAĞLIĞINDAN ÖNEMLİ HİÇBİR ŞEY YOKTUR...

3 tane organize sanayi bölgesinden bahseden Kestel MHP İlçe Başkanı Ahmet Eraslan şu ifadeleri kullandı:

“Sanayi bölgelerimiz yerleşim alanına çok yakın. Kestel ilçe merkezindeki 1 nolu sanayi dediğimiz bölge, akabinde Uludağ Organize Sanayi Bölgesi ve üçüncüsü ise Barakfakih Organize Sanayi Bölgemiz var. Bu sanayi bölgelerinin yerleşim alanlarından uzaklaştırılması gerekiyor. Soğuksu bölgemiz var, Yenişehir’e sıfır bir bölgemizdir. Yerleşim alanına çok uzak bir bölge. Orasının sanayi potansiyeli var. Buradaki sanayicilerimizin de oraya aktarılması konusu konuşulmalıdır. Mesela buradaki vatandaşın 10 dönüm yeri var. Orada 15 bin metrekare yer verilip 3-5 yıl içinde dönüşümlü olarak oraya nakledilmeli. Boşaltılan bölgelerde toplumun her kesimine hitap edecek projelerle ilçe merkezine kazandırılmalıdır. Sanayi Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın da bu sorunun giderilmesi anlamında katkı yapması gerekiyor. İstihdam yaratıyorlar ama insan sağlığından önemli hiçbir şey yoktur. İlçemizde resmi veri değil ama çok duyduğum bir şey var. Kanser vakaları Kestel’de artıyor. Çevre, Sağlık, Sanayi Bakanlığının ortak hareketi ile bu ilçemizden sanayi bölgesinin daha uygun bir noktaya kaldırmamız elzem bir konudur.”

Kestel’de milletin zararına olan her şeyin karşısındayız

Kestel halkıyla gurur duyduğunu ifade eden Eraslan, “Toplumun her köşesine gittiğim zaman hem siyasi olarak hem bireysel olarak her alanda pozitif söylemler ve hoş karşılamalar ile karşılaşıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi kadroları olarak, Kestel’de milletin menfaatine olan her şeyin yanındayız, milletin zararına olan her şeyin karşısındayız. Yönetim listesini yaparken de ilçe yöneticilerimizle şunu söyledik: Biz şehit babamızın evladı olacağız, hastanede hasta yatan annemizin refakatçisi olacağız, acil kapısında bekleyen Mehmet amcanın yanında olacağız, köy Muhtarımızın azası olacağız, çiftçimizin, işçimizin yanında olacağız. Her ne konu ile gelirlerse gelsinler, hiç kimsenin derdi ile ilgilenmeme gibi bir lüksümüz olamaz. Milliyetçi Hareket Partisi kurucu genel başkanımız Alparslan Türkeş Beyefendi'nin zaten politikası buydu. Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin de uygulaması bu ve talepleri bu yöndedir. İl başkanımız Muhammet Tekin’in de bu yönde. Biz de Kestel ölçeğinde ilçe yöneticisi arkadaşlarla beraber bu doğrultuda hareket ediyoruz.” şeklinde konuştu.