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Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği, seminerlerine devam etti. KİGDER tarafından bu kez 'Uygulamalı Etkili Sunum Teknikleri' adı altında bir seminer verildi. Seminere de konuşmacı olarak Dr. Füsun Acar katıldı.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

KİGDER tarafından düzenlenen seminerde Dr. Füsun Acar, 'Uygulamalı Etkili Sunum Teknikleri' adı altında bir sunum yaptı. Seminere KİGDER üyeleri katıldı.

Seminerde konuşan Dr. Füsun Acar, " KİGDER ailesi olarak "Etkili Sunum Teknikleri" başlıklı eğitimde bir araya geldik. Topluluk önünde kendimizi daha güçlü bir şekilde nasıl ifade edebiliriz, karşımızdaki kişiler üstündeki etkimizi ve ikna gücümüzü nasıl daha fazla artırabiliriz konularında uygulamalı bir çalışma yaptık. Tüm gün süren etkinliğimizde KİGDER üyeleri olarak birbirimizle kaynaşıp faydalı ve keyifli bir ünü yaşadık." dedi.

Gerçekleştirilen seminere ilişkin bilgi veren KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu da, "Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) olarak etkili iletişim ve sunum tekniklerinin önemine vurgu yapmak amacıyla bir eğitim programı düzenledik. Modern iş dünyasında, başarılı iletişim becerileri, bireylerin ve organizasyonların daha etkili olmalarını sağlar. Bu eğitim, katılımcılara hem profesyonel hem de kişisel hayatlarında güçlü bir iletişim kurma yeteneği kazandırdı. .Eğitim programımız, katılımcılarına etkili sunum tekniklerini öğrenme fırsatı sundu.Böylece bilgi aktarımını daha etkili ve çarpıcı hale getirebilmelerine olanak tanındı. Eğitimimizin amacı, bireylerin kendilerini daha iyi ifade etmelerine yardımcı olmanın yanı sıra, iş dünyasında daha etkili ve güvenilir liderler olmalarına da destek olmaktır.Eğitimimizin ilkini gerçekleştirdik. İkinci etap eğitimimiz de 2 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek." dedi

Dr. Füsun Acar tarafından verilecek seminerin ikinci oturum 2 Aralık Cumartesi günü saat 09.00'da başlayacak ve 12.00'de sona erecek.