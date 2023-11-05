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Kılıçdaroğlu, paylaşımında, "Büyük Önderimiz Atatürk’ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. Ve bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla, Genel Başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız Özgür Özel’i kutluyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

CHP 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci turunda Özgür Özel'in 812 oy alarak genel başkan seçilmesi sonrasında, 536 oyda kalan mevcut başkan Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. ANKARA (İGFA) - CHP'nin 7. Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu, salt çoğunluğun sağlanamaması üzerine ikinci turda Özgür Özel'in 812 oyla partinin 8'inci Genel Başkanı seçilmesi ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partililere veda ederken, Özel'i kutladı.

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