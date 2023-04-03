Kilis’te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı.

Az daha ormanı yakacaktı! Az daha ormanı yakacaktı!

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanmaları için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 8 şüpheli yakalanırken, firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ele geçirilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.