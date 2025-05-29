Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi’nde hak sahipleri açıklandı. 4 bin 351 üreticinin hak sahibi olarak belirlendiği proje kapsamında, asil ve yedek yetiştiriciler, 13 Haziran’a kadar form teslim ederek hayvan dağıtım sürecine katılabileceği duyuruldu.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi” kapsamında başvurular değerlendirildi, asil ve yedek hak sahibi yetiştiriciler belirlendi.

Proje, kırsalda hayvancılığı güçlendirmek amacıyla mera varlığı, kaba yem oranı, deprem bölgesi durumu, SEGE sıralaması gibi ölçülebilir kriterler esas alınarak il bazında hak sahibi sayısını ve dağıtılacak hayvan adedini belirledi.

Kadın, 41 yaş altı, engelli, gazi, şehit yakını, aile işletmesi sahibi, hayvancılık eğitimi almış, ziraat/veteriner/gıda mühendisi, uzun süredir işletme sahibi, tarım arazisi olan ve örgüt üyesi yetiştiriciler önceliklendirildi. Eşitlik durumunda kadınlar, gençler, eski işletmeler ve erken başvuranlar avantaj sağladı.

Hak sahiplerine SMS ile bilgilendirme gönderilirken, yetiştiricilerin, projedeki durumlarını https://basvurusonuc.tarimorman.gov.tr adresinden sorgulayarak, “Sonuç Bilgilendirme Formu (Ek-1)”ni 13 Haziran 2025’e kadar il/ilçe tarım müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor.

Formu teslim etmeyenler haklarından feragat etmiş sayılacak.

Hayvan başına aylık bin 500 TL olmak üzere yılda 18 bin TL bakım ve besleme desteği, yüzde 85'e varan faiz indirimiyle 2 yıla kadar ödemesiz, 3 ile 5 yıl vadeli sübvansiyonlu kredi imkanınına olacak.

Hayvanlar ise, TİGEM’in belirlediği yerlerde teslim edilecek. Yetiştiriciler, hayvan bedellerini peşin veya Ziraat Bankası kredisiyle ödeyebilecek.

TİGEM’in duyurusundan itibaren 5 iş günü içinde kredi başvurusu, 20 gün içinde ise kapasite raporu dahil tüm işlemler tamamlanacak. Süreci tamamlamayanların hak sahipliği iptal edilecek.