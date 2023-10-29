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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel’in Kızderbent Mahallesi’ne çok amaçlı salon inşa ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kırsal mahallelerin gelişimine önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Karamürsel ilçesi Kızderbent Mahallesi’ne çok amaçlı salon inşa ediliyor.

Karamürsel Kızderbent’te vatandaşlarının sosyal ihtiyaçları düşünülerek Yapı Kontrol Dairesi ekipleri tarafından projelendirilen çok amaçlı salonda çalışmalar aralıksız sürüyor. Salonun duvar imalatları devam ediyor. Duvar imalatının ardından iç dış sıva imalatına geçilecek. Ayrıca ekipler çelik çatı imalatına başlayacak.

Bünyesinde konferans, kongre, düğün gibi organizasyonların gerçekleştirilmesine imkan verecek çok amaçlı salon, 770 metrekare alan üzerine yapılıyor. Çok amaçlı salonda düğün salonu, sahne, gelin odası, kulis, bay ve bayan tuvaletleri yer alacak.