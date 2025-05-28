2024 Klinik Araştırmalar Yatırım Anketi'ne göre, Türkiye'de klinik araştırma yatırımları TL bazında yüzde 69 artarak 17 milyar TL'yi aştı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'de yenilikçi ilaçlara ve tedavilere erişimi hızlandırmak ve Türkiye'nin ilaç araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) alanındaki küresel rekabet gücünü artırmak için faaliyet gösteren Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AIFD), Türkiye'deki klinik araştırma yatırımlarına dair güncel veriler sunan Klinik Araştırma Yatırım Anketi'nin 2024 yılı sonuçlarını açıkladı.

Toplantıda ayrıca AIFD Genel Sekreteri Dr. Ümit Dereli, AIFD Sağlık Politikaları Direktörü Dr. Ecz. Nihan Burul Bozkurt, Ankara Şehir Hastanesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur ve TÜSEB Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, anket sonuçlarının yanı sıra klinik araştırmalara dair güncel yaklaşımları birlikte değerlendirdiler.

KLİNİK ARAŞTIRMA YATIRIMLARINDA YÜZDE 69 ARTIŞ

AIFD üyeleri arasında yapılan anketin sonuçlarına göre klinik araştırmalar için yapılan toplam yatırım miktarı bir önceki yıla kıyasla yüzde 69 oranında artış göstererek 17 milyar TL'yi aştı.

Klinik araştırma yatırımları dolar bazında bir önceki yıla kıyasla yüzde 22 oranında artışla 520 milyon dolara yaklaştı. Klinik araştırma yatırımlarında son 5 yılın ortalama yıllık büyüme oranı yaklaşık yüzde 89,7 oldu.

Halihazırda devam eden klinik araştırma sayısı 645 olurken, araştırmalara katılan gönüllü sayısı ise 3437'ye yükseldi.

AIFD Genel Sekreteri Dr. Ümit Dereli, klinik araştırmaların yalnızca bugünün hastalarına umut sunmakla kalmaz; aynı zamanda yarının bilimini, ekonomisini ve toplumsal refahını da inşa ettiğini belirterek, "Günümüzde ülkeler, çok uluslu klinik araştırmaların merkezi olabilmek için yoğun bir rekabet içinde. 2023 yılı itibarıyla ABD bu alanda liderliğini sürdürürken, Çin ve Kanada gibi ülkeler de klinik araştırma yatırımlarını artırarak önemli oyuncular arasında yer aldı. Türkiye ise son yıllarda ilaç endüstrisi destekli en fazla aktif klinik araştırmaya sahip ülkeler sıralamasında önemli bir ivme yakaladı. Türkiye'nin bu alandaki güçlü potansiyelini gerçeğe dönüştürmek için daha fazla iş birliğine, daha fazla vizyona ve kararlılıkla yürütülecek politikalara ihtiyaç var. AIFD olarak üyelerimizle birlikte Türkiye'nin klinik araştırmalarda bölgesel değil, küresel bir üs olabileceğine inanıyor ve bu hedefe ulaşmak için tüm paydaşlarla birlikte çalışmayı sürdürüyoruz" diye konuştu.