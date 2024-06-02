Kocaeli'nin 12 ilçesinde 12 ayrı etkinlikte el emeği göz nuru ürünleri sergileyen KO-MEK, Dilovası ilçe sergisinin açılışını vatandaşların yoğun katılımıyla yaptıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı Dilovası ilçe sergisini vatandaşların yoğun katılımıyla açtı.

Farklı renklerin buluştuğu Dilovası sergisinde birbirinden güzel binlerce eser ziyaretçiler için sergilendi. Açılış öncesinde KO-MEK müzik grubu eğitmenlerinin seslendirdiği birbirinden güzel eserlere vatandaşlar eşlik etti.

AÇILIŞA KATILIM YOĞUN OLDU

Dilovası Kültür Merkezinde gerçekleştirilen sergi açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Ak, sivil toplum temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta kursiyerler adına konuşma yapan Fatma Bulut, “Üniversite öğrenimimden sonra hemen evlilik yapınca bir anda evde bir boşluğa düşmüş gibi oldum. Bu süreçte eşimin de desteğiyle KO-MEK ile tanıştım. 3 ay öncesine kadar hayatını evi ve çocuğu için yaşayan biri olmuşken KO-MEK sayesinde kuaförlük branşında kendimi ilerletecek eğitimler aldım. KO-MEK kursları insana tüketen değil de üreten bireyler olmanın bilincini aşılıyor. Ben buradan evlerinde yapacak iş bulamayan tüm kadınlara; KO-MEK kurslarına gelerek, eğitim almaları, kendilerini geliştirmeleri çağrısında bulunuyorum” diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

HİZMETİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Dilovası Belediye Başkanı Ömeroğlu ise “Belediyeciliğin sadece alt yapı ve üst yapı hizmeti vermek olmadığını, bizler Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde göstermiş olduk. Hiç kimseyi ayırt etmeden herkese hizmet ederek vatandaşla iç içe olarak hizmetlerimizi sürdürdük. Ben burada emeği geçen herkese ve KO-MEK kursiyerlerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Başkan Vekili Soba konuşmasında, “KO-MEK’lerimiz şimdiye kadar çok güzel işler yaptı. KO-MEK Vefası ile gönüllere dokundunuz, KO-MEK Bohçası ile genç kızlarımızın çeyizlerine destek oldunuz, KOMEK Hurması ile vatandaşlarımızın iftar sofrasına misafir olarak gönüllere girdiniz. Bu yapılanlar beni çok mutlu ediyor. KO-MEK çatısı altında devam eden sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra ürettiğiniz bu güzel ürünleri rahatlıkla satıp ekonomiye dönüştürmek için kurmuş olduğumuz e-ticaret platformu olan komeksepeti ve KO-MEK storelere desteklerinizi de bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Konuşmalar sonrasında KO-MEK Bohçasını yakında evlenecek olan nişanlı kursiyere hediye eden Başkan Vekili Soba daha sonra protokolle birlikte açılış kurdelesini keserek sergi alanını gezdi. Başkan Vekili Soba birbirinden güzel el emeği göz nuru eserlerin bulunduğu stantları uzun uzun inceleyerek, kursiyerlerden yapmış oldukları ürünler hakkında bilgi aldı.