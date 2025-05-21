Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, KO-MEK’in Gölcük ilçe sergisinde, “KO-MEK, şehrin en büyük iyilik hareketidir. Her iki kadından birinin yolunun kesiştiği bir aile yuvasıdır” dedi. El emeği ürünler büyük beğeni topladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), “Orta Asya’dan Anadolu’ya Ortak Mirasımız” temalı Gölcük ilçe sergisini Gölcük Kongre Sarayı’nda açtı. Açılışa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kursiyerlerin bir yıl boyunca ürettiği el emeği ürünler, ziyaretçilerden tam not aldı.

LİBYA’DAN TÜRKİYE’YE: KO-MEK’TE YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Sergi, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Türkmenistanlı öğrencilerin yöresel dans gösterisiyle başladı. Libya’da hematoloji doktoruyken iç karışıklıklar nedeniyle Türkiye’ye sığınan Lina Kılıçkaya, kursiyerler adına konuştu: “Gölcük KO-MEK’te dikiş, örgü ve Türkçe kurslarına katıldım. Artık her şeyi dikebiliyorum, yeni arkadaşlar edindim. Bu imkânı sunan Başkanımıza teşekkür ederim.”

“KO-MEK, GELECEĞİ BİRLİKTE KURUYOR”

Başkan Büyükakın, KO-MEK’in sadece eğitim değil, sosyal sorumluluk merkezi olduğunu vurguladı: “KO-MEK, ‘Bohçası’ ile çeyiz, ‘Vefası’ ile ihtiyaç sahiplerine destek sunuyor. Depremde, Filistin’de dayanışma gösterdi. Bu kentte her iki kadından birinin yolunun kesiştiği KO-MEK, en güçlü kadın STK’sı oldu. Gücünüzün farkında olun. Huzurumuzu geçmişte canını feda edenlere borçluyuz. Geleceğimize sahip çıkalım, çünkü bu milletin geleceğini önemsemek zorundayız.”

TABLO HEDİYESİ VE SERGİ TURU

Resim branşı kursiyerleri Büyükakın’a tablo hediye etti, KO-MEK Bohçası bir kursiyere çeyiz desteği olarak verildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Büyükakın, sergi alanını gezerek kursiyerlerden ürünler hakkında bilgi aldı.