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Özgür Aras’ın Harbiye’de açtığı ve kısa sürede şehrin en popüler kulübü haline gelen EV’de dün akşam bir kez daha ‘Kobra Murat’la Roman Gecesi’ düzenlendi. Büyük ilgi gören organizasyonda kapıdaki kuyruk caddeye kadar uzadı.

İSTANBUL (İGFA) - Ünlü iletişimci Özgür Aras’ın Harbiye’de açtığı EV adlı kulüp kısa sürede şehrin eğlence haritasında yerini aldı ve popüler mekanlardan biri oldu. Özellikle düzenlediği konsept partilerle adından söz ettiren EV, geçen Aralıkta Kobra Murat’ın ev sahipliğinde gerçekleşen Roman Gecesi ile eğlenceyi zirveye taşımıştı.

Kobra Murat geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorunu sonrası acil ameliyata alınmıştı. Kobra Murat iyileşir iyileşmez yoğun istek üzerine bir kez daha EV’e geri döndü. Dün akşam EV’de sevenleriyle bir araya gelen Kobra Murat’ın özel gecesinde rezervasyonlar günler öncesinden doldu. ‘Kobra Murat’la Roman Gecesi’nin ikincisi de ilkinde olduğu gibi kapıda uzun bir kuyruğa ve yer yer izdihama neden oldu.

Şarkıları ve danslarıyla EV’in konuklarını coşturan Kobra Murat “Ameliyat sonrası ilk defa sahne alıyorum. Özgür Aras’ı ve EV’i çok seviyorum. Uğurum o benim” dedi. Kobra Murat’ı izleyenler arasında Gökçen Paprika ve Murat Aşık çifti de vardı.

Hafta sonu ‘Cihat Uğurel ile Sadece Türkçe’ gecelerinde konuklarını ağırlayacak olan EV’in sürprizleri devam edecek…