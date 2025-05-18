Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı 19 Mayıs 1919’un 106. yıl dönümünde Bursa İnegöllü vatandaşlar “Atatürk’ü Anma ve Gençlik Yürüyüşü” ile coşkuyu sokaklara taşıdı.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikler kapsamında Cuma günü eski belediye binası önünden başlayan ve Heykel Meydanında sona eren “Atatürk’ü Anma ve Gençlik Yürüyüşü” halkın yoğun katılımıyla gerçekleşti. Yürüyüşe protokol üyeleri, öğrenciler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bando takımının çaldığı marşlar eşliğinde ilerleyen kortejde, ellerinde Türk bayrakları ve renkli pankartlar taşıyan vatandaşlar bayram sevincini hep birlikte yaşadı.

HOBABÜS SOKAKLARDA

Gençlerin coşkulu ve enerjik katılımı yürüyüşe renk katarken, İnegöl Belediyesi tarafından hayata geçirilen HOBABÜS (Hareketli Yaşam, Oyun ve Beceri Aktiviteleri) aracı da gençlerin eğlencesine katkı sağladı.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Yürüyüşün son durağı olan Heykel Meydanında bir konuşma yapan İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Kurtuluş Mücadelesini başlattığı 19 Mayıs’ın, gençliğe armağan edilen en özel günlerden biri olduğunu vurguladı. Arslan, tüm gençlerin ve milletin bayramını kutlayarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.