Gölcük Belediyesi, geleceğin teminatı olan gençlere çevre bilinci aşılamak için Saraylı İlköğretim Okulu bahçesine sıfır atık eğitim sahası kurdu.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü içine alan Türkiye Çevre Haftası kapsamında anlamlı bir çalışmaya imza attı.

Çalışma kapsamında Gölcük Belediyesi, Saraylı ve Yunusemre mahallelerinde faaliyet gösteren Aysim Tekstil işbirliğinde Saraylı İlköğretim Okulu bahçesinde, sıfır atık bilincini yaygınlaştırmak adına Atık Geçici Depolama Sahası kurdu.

Kağıt-karton, plastik, metal, cam, atık pil, bitkisel atık yağ, elektronik atık ve pet şişeler için ayrıştırma konteynerlerinin yer aldığı alanda, öğrencilere sıfır atık bilinci kazandırmak amacıyla bilgilendirici bir eğitim düzenlendi. Okulda düzenlenen eğitime katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, oluşturulan alanın gençlere çevre bilinci kazandıracağına vurgu yaptı.

EMEK VEREN ÇALIŞANLARA İÇTEN TEŞEKKÜR

Başkan Sezer, “Bu anlamlı organizasyona katkılarından dolayı Aysim Tekstil ailesine, özellikle İşletme Sahibi Hacı Mustafa Baklacı'ya, Genel Müdür Sayın Zeynep Tüccar'a, İK Müdürü Sayın Berna Kocakaya’ya, Çevre Yüksek Mühendisi Meltem Çalışkan Arpaz’a ve tüm emek veren çalışanlara içten teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Sezer, “Ayrıca; eğitimleriyle çocuklarımıza çevre bilincini aşılayan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürümüz Serkan Aksöz’e ve Çevre Yüksek Mühendisi Meltem Çalışkan Arpaz’a, destekleriyle yanımızda olan İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert’e şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.