Millî Eğitim Bakanlığının "Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında, Ordu'nun İkizce ilçesi Yoğunoluk Çok Programlı Anadolu Lisesi Elektrik Bölümü öğrencileri, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik örnek proje gerçekleştirdi.ORDU (İGFA) - Ordu'nun İkizce ilçesinde Yoğunoluk Çok Programlı Anadolu Lisesi Elektrik Bölümü öğrencileri, öğretmenleri Çağrı Danışman'ın rehberliğinde hayata geçirdikleri projeyle, ihtiyaç sahibi aileleri belirleyip ziyaret etti.

Milli Eğtiim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre öğrenciler, gerçekleştirdikleri ziyaretlerde ailelerin evlerindeki eski ve yetersiz elektrik tesisatlarını modern ve güvenli sistemlerle yeniledi. Projeye destek veren İkizce Kaymakamı Muhammed Fazıl Tüzel ve İkizce İlçe Millî Eğitim Müdürü Hasan Güneş, bu tür uygulamaların öğrencilerin mesleki tecrübe edinmeleri açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Projenin öğrencilerin yalnızca teknik bilgi birikimiyle değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilinciyle yetişmelerine de katkı sağladığını ifade eden Yoğunoluk Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Tepegöz, "Bu proje sayesinde öğrencilerimizde hem yardımlaşma duygusu güçleniyor hem de mesleklerini gerçek hayatta uygulama fırsatı buluyorlar." dedi.