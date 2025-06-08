Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tarlalara suyun kesintisiz ulaşması için kanal içindeki toprak, taş ve yabani otları temizliyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde tarımsal üretimi destekleyen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Havaların ısınmasıyla birlikte üreticilerin su sıkıntısı yaşamaması için il genelindeki sulama kanalları Büyükşehir A Takımı ekipleri tarafından temizleniyor.

A TAKIMI DETAYLI TEMİZLİK YAPIYOR

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne bağlı A Takımı ekipleri, köylerdeki sulama kanallarının içine dolan toprak, taş ve yabani otları temizleyerek, suyun yeniden tarlalara ulaşmasını sağlıyor. Kanal içindeki birikintiler iş makineleriyle dışarı alınırken, makinelerin giremediği yerlerde ise insan gücüyle detaylı temizlik yapılıyor. Böylece hem yaz aylarında yaşanabilecek su kayıpları önleniyor hem de kanalların işlevi yeniden kazanılıyor.

Temizlik çalışmalarının ardından tıkanıklık nedeniyle suyu iletemeyen kanallar yeniden işlev kazanarak suyun akışını rahatlatıyor. Özellikle tarla ve bahçelerde sulama yapmak için bu kanallara bağımlı olan çiftçiler, yapılan çalışmalardan memnun. Arazilerdeki verimin artmasına katkı sağlayan bu hizmet, üreticilerin maliyetlerini düşürürken zaman kaybının da önüne geçmiş oluyor.

Köy sakinleri, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Kanal içlerinin zamanla dolduğunu ve suyun ilerlemesini engellediğini belirten üreticiler, temizlik sonrası tarlalarına suyun rahatlıkla ulaştığını ifade etti.