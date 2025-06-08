Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Stadı’nda misafir takım taraftarları için yeni bir otopark inşa ediyor. Yeni otopark, maç günlerinde stat çevresindeki araç yoğunluğunu azaltacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Stadı’nda misafir takım taraftarları için yeni bir otopark inşa ediyor. Rakip takım taraftarlarına ait otobüslerin bulunacakları tribünlere daha rahat ulaşabilmesi amacıyla yapılan otopark, Süper Lig’in başlayacağı tarih olan 8 Ağustos’a kadar hazır hale gelecek.

STADA ULAŞIM DÜZENLİ HALE GELECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Stadı’nda yeni bir otopark inşasına başladı. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekiplerince başlatılan açık otopark, rakip takım taraftarlarının stada ulaşımını daha düzenli hale getirecek.

TEM Otoyolu üzerinden doğrudan ulaşım imkânı sağlayacak şekilde planlanan otopark, misafir taraftarlar için ayrılan tribünün girişinin hemen arkasında yer alıyor.

OTOPARK 115 ARAÇ KAPASİTELİ

Yeni otopark özellikle maç günlerinde stadyum çevresindeki araç yoğunluğunu azaltacak. Yaklaşık 115 araç kapasiteli otopark, toplam 4 bin metrekarelik açık alan üzerine inşa ediliyor. Otoparkın kullanılmaya başlanmasıyla birlikte rakip taraftar otobüslerinin daha önce Kocaeli Stadı’na giriş ve çıkışlarında yaşadığı sıkışıklık büyük ölçüde çözülecek.