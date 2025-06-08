New York’ta yaşayan Türk toplumu, Kurban Bayramı’nı Mimar Sinan Camii öncülüğünde düzenlenen etkinlikle bir arada, sevgi ve dayanışma içinde kutladı.Özlem Özgüt YÖREKLİ - abdpost.com/ ABD (İGFA) - Kavurma ikramı, çocuklar için oyunlar ve paylaşılan tatlılar, bayram sıcaklığını yaşattı. New York temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli, Türk Amerikan toplumunun bayramlaşmasını görüntüledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde bulunan Mimar Sinan Camii, Kurban Bayramı'nı dayanışma ve kardeşlik ruhuyla kutlamak amacıyla Sunnyside Gardens Park’ta anlamlı bir bayramlaşma etkinliği düzenledi.

Bayramlaşmaya, New York'ta yaşayan Türk toplumundan birçok misafir katıldı. Kurban kavurması eşliğinde ikramlar yapılırken, çocuklar için hazırlanan eğlenceli aktiviteler de bayram neşesini artırdı.

Cemaat üyeleri ve mahalle sakinlerinin getirdiği ev yapımı tatlılar, poğaçalar ve börekler, paylaşmanın ve birlikte olmanın en güzel örneklerinden birini sundu.

Her yaştan insanı buluşturan etkinlik, Mimar Sinan Camii’nin geleneksel hale getirdiği bayram buluşmaları arasında yine unutulmazlar arasına girdi.

Mimar Sinan Camii yetkilileri, bayram sevincini birlikte paylaşan herkese teşekkür ederek, bu tür buluşmaların yurtdışında yaşayan Türkler için kültürel bağları güçlendirdiğini ve toplumsal birlikteliği pekiştirdiğini ifade etti.