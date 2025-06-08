Kayseri Melikgazi Belediyesi, kırsal mahallelerdeki üreticilere yönelik sulama suyu temini desteği sağladı.

KAYSERİ (İGFA) - Tarımsal üretimin ve verimin sürdürülebilirliği için yerel yönetimlerin, üreticinin yanında olması gerektiğini vurgulayan Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "İlçemizde bulunan 10 adet kırsal mahallelerimizde tarıma destek için sulama suyu veriyoruz. Çiftçilerimiz bizim baş tacımız. Onların emeğiyle sofralarımız bereketleniyor. Bu nedenle özellikle yaz aylarında artan su ihtiyacına karşılık, sulama suyu temini konusunda destek sağlıyoruz. Bu destek kuraklık nedeniyle can suyu niteliği taşıyor. Kırsal mahallelerimizde 3782 metre kapalı kanal ve 1328 metre açık kanal çalışması yaptık.

Bizim desteğimiz üretimin devamlılığı açısından çok kıymetli. Ayrıca çiftçilerimizin suyu verimli kullanması da lazım. Melikgazi Belediyesi olarak, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile işbirliği ile tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi için çiftçilere nohut ve aspir tohumu ve meyve fidanı desteğinde bulunmuştuk. Melikgazi'mizin verimli topraklarını ve çiftçimizi desteklemeye devam edeceğiz." dedi.