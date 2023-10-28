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Kocaeli Kartepe Teleferik projesinde 16 adet direğin dikilmesi tamamlandı, yolcu kabinleri de geldi, şimdi sırada kabinleri taşıyacak halatların montajı varKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Derbent ve Kuzuyayla’yı havadan birbirine bağlayacak Kartepe Teleferik projesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. 50 yıllık hayali gerçekleştirecek projede 32 ila 45 metre yüksekliğindeki 16 direğin dikimi tamamlandı. Teleferiğin 10’ar kişi kapasiteli kabinlerinin de hepsi teslim edildi. Şimdi sırada kabinleri taşıyacak 9736 metre uzunluğundaki halatların montajı var. Kuzuyayla ve Derbent istasyonlarında otopark, çevre düzenlemesi ve sosyal alanların inşaatları da hızla devam ediyor. Kartepe Teleferiği, Türkiye’nin en yüksek direk boyuna sahip olması ve çevreci özelliğiyle de dikkat çekiyor.

BİR SONRAKİ AŞAMA HALATLARIN GERİLMESİ

50 yıllık bir hayali gerçeğe dönüştürecek projede teleferik sisteminin ve parçalarının tamamı üretildi ve Kocaeli’ye getirilmeye başlandı. Derbent ile Kuzuyayla arasında 14 dakika sürecek yolculuk boyunca kabinlerin havada süzülmesini sağlayacak 16 direğin sonuncusunun da imalatı tamamlandı. Böylece tüm direkler dikildi. Projenin bundan sonraki aşamasında kabinleri taşıyacak olan tellerin gerilmesine başlanacak. 331 ila 1421 metre rakıma sahip iki istasyon arasında zorlu doğa koşullarında devam eden çalışmalarda Büyükşehir’in Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ve Fen İşleri Başkanlığıyla İSU ekipleri koordineli olarak çalışıyor.

TÜRKİYE’DE İLKLERİN TELEFERİĞİ

Kartepe Teleferik projesinin bir başka özelliği de Türkiye’nin en çevreci teleferiği olması ve bazı ilkleri bünyesinde barındırması. Kartepe Teleferik projesinde yükseklikleri 32 ila 45 metre arasında değişen 16 adet direk kullanıldı. Bu yönüyle Türkiye’de en yüksek direklere sahip teleferik hattı olma özelliğini taşıyor. Türkiye’deki diğer teleferik projelerinin aksine Kartepe Teleferiği, Derbent ile Kuzuyayla arasındaki hat boyunca ağaçların üzerinden geçecek, bu yönüyle de Türkiye’nin en çevreci teleferik projesi olarak anılacak.

14 DAKİKADA ZİRVEDE

Derbent-Kuzuyayla arasındaki teleferik yolculuğu 14 dakika sürecek. Teleferik 331 metre rakımdan başlayıp, 1421 metreye çıkacak. Yolculuk sırasında kabindeki yolcular, muhteşem Körfez manzarasını izleme şansını bulacak. 4 bin 695 metre uzunluğundaki Derbent-Kuzuyayla güzergâhına dikilen 16 direk arasında 200 ila 540 metre mesafe bulunuyor. Teleferik güzergâhının başlangıç ve bitiş noktaları olan Derbent ve Kuzuyayla mevkilerine makaraların montajı da tamamlandı.

10’AR KİŞİLİK KABİNLER

Turizm açısından bir cazibe merkezi olacak olan teleferik hattında sistem tek halat, ayrılabilir klemens ve 10 kişilik kabinlerden oluşacak. 2 istasyonun yer alacağı teleferik projesinde biri bakım kabini olmak üzere 73 kabin hizmet verecek. Saatte bin 500 kişi kapasiteli teleferik hattındaki kot mesafesi bin 90 metre olacak.

KUZUYAYLA’DA HUMMALI ÇALIŞMA

Proje kapsamında Kuzuyayla Tabiat Parkı’ndaki çalışmalar da devam ediyor. Alt ve üst yapı çalışmalarının eşgüdümlü olarak yürütüldüğü proje, titiz bir şekilde ilerliyor. Vatandaşların yoğun ilgi göstereceği Kuzuyayla, doğaseverler için alternatif seçenek olarak en önlerde yer alacak.

200 BİN METREKARELİK ALANDA

200 bin metrekarelik proje kapsamında piknik alanları, doğalgazlı mangal ünitesi, restoran, mescit, tiny house alanı, karavanlı kamp alanı, otopark, doğa okulu, fayton kafe ve satış noktaları olacak. 285 kişiye aynı anda hizmet verecek restoranın ilerlemesi yüzde 40’a ulaştı. Diğer noktalarda da çalışmalar eş güdümlü olarak sürüyor.

ALT YAPI ÇALIŞMALARI DA YAPILIYOR

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bölgeye yönelik yatırımları sadece üst yapı ile sınırlı kalmıyor. Alt yapıya da el atan Büyükşehir, içme suyu ve atık su hatları için de çalışmalar yürütüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgede inşa edilecek yeni sosyal tesislerin içme suyu ve atık su ihtiyaçları karşılanmış olacak.