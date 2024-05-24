Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin yaz turizminden hak ettiği payı bu yıl da almasını sağladı. “Mavi Bayrak” bu yaz da Kocaeli’nin 9 ayrı plajında dalgalanacakKOCAELİ (İGFA) -Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nın belli kriterlere sahip plaj ve marinalara verdiği “Mavi Bayrak” ödülleri açıklandı.

Buna göre Kocaeli, yine 9 ayrı plajıyla 2024 yılı için de “Mavi Bayrak” ile ödüllendirildi. Deniz suyunun temizliğini, çevre yönetimine verilen önemini, plajların hijyenini ve güvenilirliğini uluslararası anlamda teyit eden “Mavi Bayrak”, bu yıl da Kandıra ilçesinde bulunan Cebeci, Bağırganlı, Kerpe, Kumcağız, Miço Koyu Kadınlar, Kovanağzı ve Seyrek Halk Plajları ile Karamürsel ilçesinde yer alan Altınkemer ve Ereğli Kumyalı Halk Plajlarında dalgalanacak.

32 UYGUNLUK KRİTERİNDEN GEÇİLDİ

“Mavi Bayrak Programı” kapsamında çalışmalarını titizlikle sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her geçen sene Mavi Bayraklı plaj sayısını arttırarak bu konuda sürdürülebilirliği sağladı. Bu kapsamda Dünya Turizm Örgütü’nün en çok bilinen ve kabul gören turizm eko-etiketi olan Mavi Bayrak ödüllerinde Kocaeli’deki 9 plaj, 2024 yılı için 32 uygunluk kriterinden geçerek, “Mavi Bayrak Ödülü” ile ödüllendirildi.

Geçen yıl Kandıra ilçesinde bulunan Cebeci, Bağırganlı, Kerpe, Kumcağız, Miço Koyu Kadınlar, Kovanağzı ve Seyrek Halk Plajları ile Karamürsel ilçesinde yer alan Altınkemer ve Ereğli Kumyalı Halk Plajları “Mavi Bayrak Ödülü” ile ödüllendirilmişti. Söz konusu 9 plaja yönelik 2024 yılı için de Mavi Bayrak Ödül başvurusunda bulunuldu. Bu kapsamda TÜRÇEV, Büyükşehir ekiplerince yapılan başarılı çalışmalar sonucunda Kocaeli’nin 9 plajda ödül almaya hak kazandığını açıkladı.

Çevreci belediyecilik anlayışıyla hareket eden ve bu kapsamda dip çamuru projesinden evsel atıkların dönüşümüne kadar birçok konuda önemli çalışmalar yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2024 yazında 9 ayrı plajda dalgalanacak “Mavi Bayrak” ödülü ile kentin yaz turizminden hak ettiği payı bu yılda almasını sağladı. Çevreye duyduğu saygının ve sürdürülebilir turizme olan bağlılığın bir göstergesi olan Mavi Bayraklı plaj sayısını koruyan ve bu sayıyı ilerleyen yıllarda arttırmayı hedefleyen Büyükşehir, her yıl plajları daha temiz, güvenli ve çevreye duyarlı hale getirmek için çalışmaya devam edecek.